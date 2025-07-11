- 成长
交易:
763
盈利交易:
590 (77.32%)
亏损交易:
173 (22.67%)
最好交易:
18.59 USD
最差交易:
-18.30 USD
毛利:
820.93 USD (54 240 pips)
毛利亏损:
-544.44 USD (42 338 pips)
最大连续赢利:
22 (13.08 USD)
最大连续盈利:
20.68 USD (21)
夏普比率:
0.12
交易活动:
67.35%
最大入金加载:
12.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
14 小时
采收率:
9.79
长期交易:
410 (53.74%)
短期交易:
353 (46.26%)
利润因子:
1.51
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
1.39 USD
平均损失:
-3.15 USD
最大连续失误:
2 (-24.39 USD)
最大连续亏损:
-24.39 USD (2)
每月增长:
4.19%
年度预测:
50.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.24 USD (2.44%)
相对跌幅:
结余:
2.44% (28.24 USD)
净值:
28.59% (326.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|763
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|276
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.59 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +13.08 USD
最大连续亏损: -24.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|2.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live05
|2.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
|
Axi-US09-Live
|4.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|5.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|5.00 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Exness-Real12
|5.25 × 4
