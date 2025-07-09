- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 993
Kârla kapanan işlemler:
2 187 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
806 (26.93%)
En iyi işlem:
1 541.50 USD
En kötü işlem:
-453.47 USD
Brüt kâr:
10 426.40 USD (342 010 pips)
Brüt zarar:
-15 871.88 USD (715 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (17.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 357.78 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
404
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
1 426 (47.64%)
Satış işlemleri:
1 567 (52.36%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-1.82 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-19.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-227.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 026.97 USD (35)
Aylık büyüme:
-67.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 552.55 USD
Maksimum:
12 139.88 USD (104.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.51% (12 139.88 USD)
Varlığa göre:
56.25% (12 136.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|998
|EURUSD
|587
|XTIUSD
|457
|JP225
|358
|XBRUSD
|262
|NZDCHF
|117
|XAUUSD
|89
|USDSGD
|87
|XNGUSD
|23
|archived
|8
|CNHJPY
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|444
|EURUSD
|161
|XTIUSD
|-5.3K
|JP225
|0
|XBRUSD
|144
|NZDCHF
|103
|XAUUSD
|-4.3K
|USDSGD
|32
|XNGUSD
|116
|archived
|3.2K
|CNHJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|25K
|EURUSD
|5.3K
|XTIUSD
|-5.8K
|JP225
|-35K
|XBRUSD
|678
|NZDCHF
|6.1K
|XAUUSD
|-374K
|USDSGD
|2.9K
|XNGUSD
|1.2K
|archived
|0
|CNHJPY
|33
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 541.50 USD
En kötü işlem: -453 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +17.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 100
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-40%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
44
99%
2 993
73%
100%
0.65
-1.82
USD
USD
75%
1:500