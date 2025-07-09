SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Go Go Go
Adi Mulyadi

Go Go Go

Adi Mulyadi
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -40%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 993
Kârla kapanan işlemler:
2 187 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
806 (26.93%)
En iyi işlem:
1 541.50 USD
En kötü işlem:
-453.47 USD
Brüt kâr:
10 426.40 USD (342 010 pips)
Brüt zarar:
-15 871.88 USD (715 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (17.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 357.78 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
404
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
1 426 (47.64%)
Satış işlemleri:
1 567 (52.36%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-1.82 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-19.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-227.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 026.97 USD (35)
Aylık büyüme:
-67.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 552.55 USD
Maksimum:
12 139.88 USD (104.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.51% (12 139.88 USD)
Varlığa göre:
56.25% (12 136.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 998
EURUSD 587
XTIUSD 457
JP225 358
XBRUSD 262
NZDCHF 117
XAUUSD 89
USDSGD 87
XNGUSD 23
archived 8
CNHJPY 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 444
EURUSD 161
XTIUSD -5.3K
JP225 0
XBRUSD 144
NZDCHF 103
XAUUSD -4.3K
USDSGD 32
XNGUSD 116
archived 3.2K
CNHJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 25K
EURUSD 5.3K
XTIUSD -5.8K
JP225 -35K
XBRUSD 678
NZDCHF 6.1K
XAUUSD -374K
USDSGD 2.9K
XNGUSD 1.2K
archived 0
CNHJPY 33
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 541.50 USD
En kötü işlem: -453 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +17.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
STForex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 100
135 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 01:27
Share of trading days is too low
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.97% of days out of the 284 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.11% of days out of 284 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
Share of trading days is too low
2025.08.27 02:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 01:51
Share of trading days is too low
2025.08.21 01:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.