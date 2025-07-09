СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Go Go Go
Adi Mulyadi

Go Go Go

Adi Mulyadi
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 57%
FBS-Real-10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 591
Прибыльных трейдов:
6 407 (74.57%)
Убыточных трейдов:
2 184 (25.42%)
Лучший трейд:
1 541.50 USD
Худший трейд:
-453.47 USD
Общая прибыль:
43 666.06 USD (947 952 pips)
Общий убыток:
-31 340.90 USD (1 121 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (73.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 369.42 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.73%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
904
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
4 300 (50.05%)
Коротких трейдов:
4 291 (49.95%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
6.82 USD
Средний убыток:
-14.35 USD
Макс. серия проигрышей:
47 (-227.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 026.97 USD (35)
Прирост в месяц:
32.65%
Годовой прогноз:
396.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 552.55 USD
Максимальная:
12 139.88 USD (104.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.51% (12 139.88 USD)
По эквити:
56.25% (12 136.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 2454
XTIUSD 1751
XBRUSD 1545
EURUSD 1287
NZDCHF 400
JP225 360
XNGUSD 255
XAGUSD 255
XAUUSD 151
USDSGD 87
NZDUSD 19
archived 15
CNHJPY 7
US500 2
USDCNH 2
USDTRY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 1.3K
XTIUSD -461
XBRUSD 2.8K
EURUSD 796
NZDCHF 367
JP225 0
XNGUSD 1.1K
XAGUSD 2.1K
XAUUSD -2.2K
USDSGD 32
NZDUSD 13
archived 6.6K
CNHJPY 0
US500 0
USDCNH 0
USDTRY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 30K
XTIUSD -2.8K
XBRUSD 6K
EURUSD 33K
NZDCHF 6K
JP225 -35K
XNGUSD 2.1K
XAGUSD 34K
XAUUSD -249K
USDSGD 2.9K
NZDUSD 1.2K
archived 0
CNHJPY 33
US500 -59
USDCNH -27
USDTRY 1.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 541.50 USD
Худший трейд: -453 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 35
Макс. прибыль в серии: +73.85 USD
Макс. убыток в серии: -227.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
FxPro.com-Real05
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 48
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.04 × 28
Tickmill-Live02
0.05 × 106
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 101
еще 141...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.08 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 12:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 18:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Go Go Go
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
47K
USD
59
99%
8 591
74%
100%
1.39
1.43
USD
75%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.