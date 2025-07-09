- Прирост
Всего трейдов:
8 591
Прибыльных трейдов:
6 407 (74.57%)
Убыточных трейдов:
2 184 (25.42%)
Лучший трейд:
1 541.50 USD
Худший трейд:
-453.47 USD
Общая прибыль:
43 666.06 USD (947 952 pips)
Общий убыток:
-31 340.90 USD (1 121 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (73.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 369.42 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.73%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
904
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
4 300 (50.05%)
Коротких трейдов:
4 291 (49.95%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
6.82 USD
Средний убыток:
-14.35 USD
Макс. серия проигрышей:
47 (-227.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 026.97 USD (35)
Прирост в месяц:
32.65%
Годовой прогноз:
396.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 552.55 USD
Максимальная:
12 139.88 USD (104.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.51% (12 139.88 USD)
По эквити:
56.25% (12 136.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2454
|XTIUSD
|1751
|XBRUSD
|1545
|EURUSD
|1287
|NZDCHF
|400
|JP225
|360
|XNGUSD
|255
|XAGUSD
|255
|XAUUSD
|151
|USDSGD
|87
|NZDUSD
|19
|archived
|15
|CNHJPY
|7
|US500
|2
|USDCNH
|2
|USDTRY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|1.3K
|XTIUSD
|-461
|XBRUSD
|2.8K
|EURUSD
|796
|NZDCHF
|367
|JP225
|0
|XNGUSD
|1.1K
|XAGUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-2.2K
|USDSGD
|32
|NZDUSD
|13
|archived
|6.6K
|CNHJPY
|0
|US500
|0
|USDCNH
|0
|USDTRY
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|30K
|XTIUSD
|-2.8K
|XBRUSD
|6K
|EURUSD
|33K
|NZDCHF
|6K
|JP225
|-35K
|XNGUSD
|2.1K
|XAGUSD
|34K
|XAUUSD
|-249K
|USDSGD
|2.9K
|NZDUSD
|1.2K
|archived
|0
|CNHJPY
|33
|US500
|-59
|USDCNH
|-27
|USDTRY
|1.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 541.50 USD
Худший трейд: -453 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 35
Макс. прибыль в серии: +73.85 USD
Макс. убыток в серии: -227.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.04 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.05 × 106
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 101
