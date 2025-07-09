SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Go Go Go
Adi Mulyadi

Go Go Go

Adi Mulyadi
0 avis
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -40%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 993
Bénéfice trades:
2 187 (73.07%)
Perte trades:
806 (26.93%)
Meilleure transaction:
1 541.50 USD
Pire transaction:
-453.47 USD
Bénéfice brut:
10 426.40 USD (342 010 pips)
Perte brute:
-15 871.88 USD (715 126 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (17.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 357.78 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.73%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
404
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
1 426 (47.64%)
Courts trades:
1 567 (52.36%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-1.82 USD
Bénéfice moyen:
4.77 USD
Perte moyenne:
-19.69 USD
Pertes consécutives maximales:
47 (-227.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 026.97 USD (35)
Croissance mensuelle:
-67.59%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 552.55 USD
Maximal:
12 139.88 USD (104.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.51% (12 139.88 USD)
Par fonds propres:
56.25% (12 136.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 998
EURUSD 587
XTIUSD 457
JP225 358
XBRUSD 262
NZDCHF 117
XAUUSD 89
USDSGD 87
XNGUSD 23
archived 8
CNHJPY 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 444
EURUSD 161
XTIUSD -5.3K
JP225 0
XBRUSD 144
NZDCHF 103
XAUUSD -4.3K
USDSGD 32
XNGUSD 116
archived 3.2K
CNHJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 25K
EURUSD 5.3K
XTIUSD -5.8K
JP225 -35K
XBRUSD 678
NZDCHF 6.1K
XAUUSD -374K
USDSGD 2.9K
XNGUSD 1.2K
archived 0
CNHJPY 33
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 541.50 USD
Pire transaction: -453 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 35
Bénéfice consécutif maximal: +17.38 USD
Perte consécutive maximale: -227.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
STForex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 100
135 plus...
Aucun avis
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 01:27
Share of trading days is too low
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.97% of days out of the 284 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.11% of days out of 284 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
Share of trading days is too low
2025.08.27 02:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 01:51
Share of trading days is too low
2025.08.21 01:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
