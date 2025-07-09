SignaleKategorien
Adi Mulyadi

Go Go Go

Adi Mulyadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
30 USD pro Monat
Wachstum seit 2024 57%
FBS-Real-10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 581
Gewinntrades:
6 398 (74.56%)
Verlusttrades:
2 183 (25.44%)
Bester Trade:
1 541.50 USD
Schlechtester Trade:
-453.47 USD
Bruttoprofit:
43 633.94 USD (947 515 pips)
Bruttoverlust:
-31 340.88 USD (1 121 550 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (73.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 369.42 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.73%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
893
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
4 295 (50.05%)
Short-Positionen:
4 286 (49.95%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
1.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
47 (-227.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 026.97 USD (35)
Wachstum pro Monat :
32.57%
Jahresprognose:
395.12%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 552.55 USD
Maximaler:
12 139.88 USD (104.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.51% (12 139.88 USD)
Kapital:
56.25% (12 136.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 2451
XTIUSD 1749
XBRUSD 1542
EURUSD 1285
NZDCHF 400
JP225 360
XNGUSD 255
XAGUSD 255
XAUUSD 151
USDSGD 87
NZDUSD 19
archived 15
CNHJPY 7
US500 2
USDCNH 2
USDTRY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 1.3K
XTIUSD -473
XBRUSD 2.8K
EURUSD 793
NZDCHF 367
JP225 0
XNGUSD 1.1K
XAGUSD 2.1K
XAUUSD -2.2K
USDSGD 32
NZDUSD 13
archived 6.6K
CNHJPY 0
US500 0
USDCNH 0
USDTRY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 30K
XTIUSD -2.8K
XBRUSD 5.9K
EURUSD 32K
NZDCHF 6K
JP225 -35K
XNGUSD 2.1K
XAGUSD 34K
XAUUSD -249K
USDSGD 2.9K
NZDUSD 1.2K
archived 0
CNHJPY 33
US500 -59
USDCNH -27
USDTRY 1.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 541.50 USD
Schlechtester Trade: -453 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 35
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -227.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
FxPro.com-Real05
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 48
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.04 × 28
Tickmill-Live02
0.05 × 106
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 101
noch 141 ...
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.