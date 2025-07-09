- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8 581
Gewinntrades:
6 398 (74.56%)
Verlusttrades:
2 183 (25.44%)
Bester Trade:
1 541.50 USD
Schlechtester Trade:
-453.47 USD
Bruttoprofit:
43 633.94 USD (947 515 pips)
Bruttoverlust:
-31 340.88 USD (1 121 550 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (73.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 369.42 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.73%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
893
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
4 295 (50.05%)
Short-Positionen:
4 286 (49.95%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
1.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
47 (-227.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 026.97 USD (35)
Wachstum pro Monat :
32.57%
Jahresprognose:
395.12%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 552.55 USD
Maximaler:
12 139.88 USD (104.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.51% (12 139.88 USD)
Kapital:
56.25% (12 136.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2451
|XTIUSD
|1749
|XBRUSD
|1542
|EURUSD
|1285
|NZDCHF
|400
|JP225
|360
|XNGUSD
|255
|XAGUSD
|255
|XAUUSD
|151
|USDSGD
|87
|NZDUSD
|19
|archived
|15
|CNHJPY
|7
|US500
|2
|USDCNH
|2
|USDTRY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|1.3K
|XTIUSD
|-473
|XBRUSD
|2.8K
|EURUSD
|793
|NZDCHF
|367
|JP225
|0
|XNGUSD
|1.1K
|XAGUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-2.2K
|USDSGD
|32
|NZDUSD
|13
|archived
|6.6K
|CNHJPY
|0
|US500
|0
|USDCNH
|0
|USDTRY
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|30K
|XTIUSD
|-2.8K
|XBRUSD
|5.9K
|EURUSD
|32K
|NZDCHF
|6K
|JP225
|-35K
|XNGUSD
|2.1K
|XAGUSD
|34K
|XAUUSD
|-249K
|USDSGD
|2.9K
|NZDUSD
|1.2K
|archived
|0
|CNHJPY
|33
|US500
|-59
|USDCNH
|-27
|USDTRY
|1.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 541.50 USD
Schlechtester Trade: -453 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 35
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -227.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.04 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.05 × 106
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 101
