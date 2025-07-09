- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8 581
Negociações com lucro:
6 398 (74.56%)
Negociações com perda:
2 183 (25.44%)
Melhor negociação:
1 541.50 USD
Pior negociação:
-453.47 USD
Lucro bruto:
43 633.94 USD (947 515 pips)
Perda bruta:
-31 340.88 USD (1 121 550 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (73.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 369.42 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.73%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
895
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
4 295 (50.05%)
Negociações curtas:
4 286 (49.95%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
1.43 USD
Lucro médio:
6.82 USD
Perda média:
-14.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
47 (-227.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 026.97 USD (35)
Crescimento mensal:
32.57%
Previsão anual:
395.12%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 552.55 USD
Máximo:
12 139.88 USD (104.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.51% (12 139.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.25% (12 136.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2451
|XTIUSD
|1749
|XBRUSD
|1542
|EURUSD
|1285
|NZDCHF
|400
|JP225
|360
|XNGUSD
|255
|XAGUSD
|255
|XAUUSD
|151
|USDSGD
|87
|NZDUSD
|19
|archived
|15
|CNHJPY
|7
|US500
|2
|USDCNH
|2
|USDTRY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|1.3K
|XTIUSD
|-473
|XBRUSD
|2.8K
|EURUSD
|793
|NZDCHF
|367
|JP225
|0
|XNGUSD
|1.1K
|XAGUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-2.2K
|USDSGD
|32
|NZDUSD
|13
|archived
|6.6K
|CNHJPY
|0
|US500
|0
|USDCNH
|0
|USDTRY
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|30K
|XTIUSD
|-2.8K
|XBRUSD
|5.9K
|EURUSD
|32K
|NZDCHF
|6K
|JP225
|-35K
|XNGUSD
|2.1K
|XAGUSD
|34K
|XAUUSD
|-249K
|USDSGD
|2.9K
|NZDUSD
|1.2K
|archived
|0
|CNHJPY
|33
|US500
|-59
|USDCNH
|-27
|USDTRY
|1.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 541.50 USD
Pior negociação: -453 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 35
Máximo lucro consecutivo: +73.85 USD
Máxima perda consecutiva: -227.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.04 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.05 × 106
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 101
