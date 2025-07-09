SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Go Go Go
Adi Mulyadi

Go Go Go

Adi Mulyadi
0 comentários
Confiabilidade
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 57%
FBS-Real-10
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 581
Negociações com lucro:
6 398 (74.56%)
Negociações com perda:
2 183 (25.44%)
Melhor negociação:
1 541.50 USD
Pior negociação:
-453.47 USD
Lucro bruto:
43 633.94 USD (947 515 pips)
Perda bruta:
-31 340.88 USD (1 121 550 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (73.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 369.42 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.73%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
895
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
4 295 (50.05%)
Negociações curtas:
4 286 (49.95%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
1.43 USD
Lucro médio:
6.82 USD
Perda média:
-14.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
47 (-227.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 026.97 USD (35)
Crescimento mensal:
32.57%
Previsão anual:
395.12%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 552.55 USD
Máximo:
12 139.88 USD (104.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.51% (12 139.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.25% (12 136.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 2451
XTIUSD 1749
XBRUSD 1542
EURUSD 1285
NZDCHF 400
JP225 360
XNGUSD 255
XAGUSD 255
XAUUSD 151
USDSGD 87
NZDUSD 19
archived 15
CNHJPY 7
US500 2
USDCNH 2
USDTRY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 1.3K
XTIUSD -473
XBRUSD 2.8K
EURUSD 793
NZDCHF 367
JP225 0
XNGUSD 1.1K
XAGUSD 2.1K
XAUUSD -2.2K
USDSGD 32
NZDUSD 13
archived 6.6K
CNHJPY 0
US500 0
USDCNH 0
USDTRY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 30K
XTIUSD -2.8K
XBRUSD 5.9K
EURUSD 32K
NZDCHF 6K
JP225 -35K
XNGUSD 2.1K
XAGUSD 34K
XAUUSD -249K
USDSGD 2.9K
NZDUSD 1.2K
archived 0
CNHJPY 33
US500 -59
USDCNH -27
USDTRY 1.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 541.50 USD
Pior negociação: -453 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 35
Máximo lucro consecutivo: +73.85 USD
Máxima perda consecutiva: -227.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
FxPro.com-Real05
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 48
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.04 × 28
Tickmill-Live02
0.05 × 106
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 101
141 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.08 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 12:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 18:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Go Go Go
30 USD por mês
57%
0
0
USD
47K
USD
59
99%
8 581
74%
100%
1.39
1.43
USD
75%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.