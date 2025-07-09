シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Go Go Go
Adi Mulyadi

Go Go Go

Adi Mulyadi
レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 57%
FBS-Real-10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 581
利益トレード:
6 398 (74.56%)
損失トレード:
2 183 (25.44%)
ベストトレード:
1 541.50 USD
最悪のトレード:
-453.47 USD
総利益:
43 633.94 USD (947 515 pips)
総損失:
-31 340.88 USD (1 121 550 pips)
最大連続の勝ち:
47 (73.85 USD)
最大連続利益:
3 369.42 USD (9)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.73%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
894
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
4 295 (50.05%)
短いトレード:
4 286 (49.95%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
1.43 USD
平均利益:
6.82 USD
平均損失:
-14.36 USD
最大連続の負け:
47 (-227.23 USD)
最大連続損失:
-7 026.97 USD (35)
月間成長:
32.57%
年間予想:
395.12%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 552.55 USD
最大の:
12 139.88 USD (104.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.51% (12 139.88 USD)
エクイティによる:
56.25% (12 136.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 2451
XTIUSD 1749
XBRUSD 1542
EURUSD 1285
NZDCHF 400
JP225 360
XNGUSD 255
XAGUSD 255
XAUUSD 151
USDSGD 87
NZDUSD 19
archived 15
CNHJPY 7
US500 2
USDCNH 2
USDTRY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 1.3K
XTIUSD -473
XBRUSD 2.8K
EURUSD 793
NZDCHF 367
JP225 0
XNGUSD 1.1K
XAGUSD 2.1K
XAUUSD -2.2K
USDSGD 32
NZDUSD 13
archived 6.6K
CNHJPY 0
US500 0
USDCNH 0
USDTRY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 30K
XTIUSD -2.8K
XBRUSD 5.9K
EURUSD 32K
NZDCHF 6K
JP225 -35K
XNGUSD 2.1K
XAGUSD 34K
XAUUSD -249K
USDSGD 2.9K
NZDUSD 1.2K
archived 0
CNHJPY 33
US500 -59
USDCNH -27
USDTRY 1.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 541.50 USD
最悪のトレード: -453 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 35
最大連続利益: +73.85 USD
最大連続損失: -227.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
FxPro.com-Real05
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 48
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.04 × 28
Tickmill-Live02
0.05 × 106
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 101
141 より多く...
レビューなし
2026.01.08 14:21
2026.01.08 11:21
2026.01.08 11:21
2026.01.08 11:21
2026.01.07 14:53
2026.01.07 13:50
2026.01.07 12:50
2025.12.19 19:32
2025.12.19 18:32
2025.12.19 17:32
2025.12.18 21:11
2025.12.18 20:11
2025.12.18 19:08
2025.12.18 18:08
2025.12.18 17:08
2025.12.18 10:03
2025.12.18 07:06
2025.12.18 06:03
2025.12.18 03:00
2025.12.18 01:00
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください