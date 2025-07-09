いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 2 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 12 FxPro.com-Real05 0.00 × 3 FortFS-Real 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 EuroTradeGlobal-Live01 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 4 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 5 ICMarkets-Live08 0.00 × 48 Exness-Real3 0.00 × 4 TradersWay-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 STForex-Live 0.00 × 1 Hankotrade-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.04 × 28 Tickmill-Live02 0.05 × 106 FXOpenUK-ECN Live Server 0.06 × 101 141 より多く...