- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8 581
利益トレード:
6 398 (74.56%)
損失トレード:
2 183 (25.44%)
ベストトレード:
1 541.50 USD
最悪のトレード:
-453.47 USD
総利益:
43 633.94 USD (947 515 pips)
総損失:
-31 340.88 USD (1 121 550 pips)
最大連続の勝ち:
47 (73.85 USD)
最大連続利益:
3 369.42 USD (9)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.73%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
894
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
4 295 (50.05%)
短いトレード:
4 286 (49.95%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
1.43 USD
平均利益:
6.82 USD
平均損失:
-14.36 USD
最大連続の負け:
47 (-227.23 USD)
最大連続損失:
-7 026.97 USD (35)
月間成長:
32.57%
年間予想:
395.12%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 552.55 USD
最大の:
12 139.88 USD (104.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.51% (12 139.88 USD)
エクイティによる:
56.25% (12 136.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2451
|XTIUSD
|1749
|XBRUSD
|1542
|EURUSD
|1285
|NZDCHF
|400
|JP225
|360
|XNGUSD
|255
|XAGUSD
|255
|XAUUSD
|151
|USDSGD
|87
|NZDUSD
|19
|archived
|15
|CNHJPY
|7
|US500
|2
|USDCNH
|2
|USDTRY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|1.3K
|XTIUSD
|-473
|XBRUSD
|2.8K
|EURUSD
|793
|NZDCHF
|367
|JP225
|0
|XNGUSD
|1.1K
|XAGUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-2.2K
|USDSGD
|32
|NZDUSD
|13
|archived
|6.6K
|CNHJPY
|0
|US500
|0
|USDCNH
|0
|USDTRY
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|30K
|XTIUSD
|-2.8K
|XBRUSD
|5.9K
|EURUSD
|32K
|NZDCHF
|6K
|JP225
|-35K
|XNGUSD
|2.1K
|XAGUSD
|34K
|XAUUSD
|-249K
|USDSGD
|2.9K
|NZDUSD
|1.2K
|archived
|0
|CNHJPY
|33
|US500
|-59
|USDCNH
|-27
|USDTRY
|1.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 541.50 USD
最悪のトレード: -453 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 35
最大連続利益: +73.85 USD
最大連続損失: -227.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.04 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.05 × 106
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 101
