Adi Mulyadi

Go Go Go

Adi Mulyadi
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -40%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 993
Profit Trade:
2 187 (73.07%)
Loss Trade:
806 (26.93%)
Best Trade:
1 541.50 USD
Worst Trade:
-453.47 USD
Profitto lordo:
10 426.40 USD (342 010 pips)
Perdita lorda:
-15 871.88 USD (715 126 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (17.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 357.78 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
404
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
1 426 (47.64%)
Short Trade:
1 567 (52.36%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.82 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-19.69 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-227.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 026.97 USD (35)
Crescita mensile:
-67.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 552.55 USD
Massimale:
12 139.88 USD (104.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.51% (12 139.88 USD)
Per equità:
56.25% (12 136.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 998
EURUSD 587
XTIUSD 457
JP225 358
XBRUSD 262
NZDCHF 117
XAUUSD 89
USDSGD 87
XNGUSD 23
archived 8
CNHJPY 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 444
EURUSD 161
XTIUSD -5.3K
JP225 0
XBRUSD 144
NZDCHF 103
XAUUSD -4.3K
USDSGD 32
XNGUSD 116
archived 3.2K
CNHJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 25K
EURUSD 5.3K
XTIUSD -5.8K
JP225 -35K
XBRUSD 678
NZDCHF 6.1K
XAUUSD -374K
USDSGD 2.9K
XNGUSD 1.2K
archived 0
CNHJPY 33
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 541.50 USD
Worst Trade: -453 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +17.38 USD
Massima perdita consecutiva: -227.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
STForex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 100
135 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 01:27
Share of trading days is too low
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.97% of days out of the 284 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.11% of days out of 284 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
Share of trading days is too low
2025.08.27 02:51
Share of trading days is too low
2025.08.27 01:51
Share of trading days is too low
2025.08.21 01:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.