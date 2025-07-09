- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 993
Profit Trade:
2 187 (73.07%)
Loss Trade:
806 (26.93%)
Best Trade:
1 541.50 USD
Worst Trade:
-453.47 USD
Profitto lordo:
10 426.40 USD (342 010 pips)
Perdita lorda:
-15 871.88 USD (715 126 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (17.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 357.78 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
404
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
1 426 (47.64%)
Short Trade:
1 567 (52.36%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.82 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-19.69 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-227.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 026.97 USD (35)
Crescita mensile:
-67.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 552.55 USD
Massimale:
12 139.88 USD (104.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.51% (12 139.88 USD)
Per equità:
56.25% (12 136.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|998
|EURUSD
|587
|XTIUSD
|457
|JP225
|358
|XBRUSD
|262
|NZDCHF
|117
|XAUUSD
|89
|USDSGD
|87
|XNGUSD
|23
|archived
|8
|CNHJPY
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|444
|EURUSD
|161
|XTIUSD
|-5.3K
|JP225
|0
|XBRUSD
|144
|NZDCHF
|103
|XAUUSD
|-4.3K
|USDSGD
|32
|XNGUSD
|116
|archived
|3.2K
|CNHJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|25K
|EURUSD
|5.3K
|XTIUSD
|-5.8K
|JP225
|-35K
|XBRUSD
|678
|NZDCHF
|6.1K
|XAUUSD
|-374K
|USDSGD
|2.9K
|XNGUSD
|1.2K
|archived
|0
|CNHJPY
|33
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 541.50 USD
Worst Trade: -453 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +17.38 USD
Massima perdita consecutiva: -227.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 100
