信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Go Go Go
Adi Mulyadi

Go Go Go

Adi Mulyadi
0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 57%
FBS-Real-10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8 581
盈利交易:
6 398 (74.56%)
亏损交易:
2 183 (25.44%)
最好交易:
1 541.50 USD
最差交易:
-453.47 USD
毛利:
43 633.94 USD (947 515 pips)
毛利亏损:
-31 340.88 USD (1 121 550 pips)
最大连续赢利:
47 (73.85 USD)
最大连续盈利:
3 369.42 USD (9)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.73%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
895
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.01
长期交易:
4 295 (50.05%)
短期交易:
4 286 (49.95%)
利润因子:
1.39
预期回报:
1.43 USD
平均利润:
6.82 USD
平均损失:
-14.36 USD
最大连续失误:
47 (-227.23 USD)
最大连续亏损:
-7 026.97 USD (35)
每月增长:
32.57%
年度预测:
395.12%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5 552.55 USD
最大值:
12 139.88 USD (104.77%)
相对跌幅:
结余:
74.51% (12 139.88 USD)
净值:
56.25% (12 136.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 2451
XTIUSD 1749
XBRUSD 1542
EURUSD 1285
NZDCHF 400
JP225 360
XNGUSD 255
XAGUSD 255
XAUUSD 151
USDSGD 87
NZDUSD 19
archived 15
CNHJPY 7
US500 2
USDCNH 2
USDTRY 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 1.3K
XTIUSD -473
XBRUSD 2.8K
EURUSD 793
NZDCHF 367
JP225 0
XNGUSD 1.1K
XAGUSD 2.1K
XAUUSD -2.2K
USDSGD 32
NZDUSD 13
archived 6.6K
CNHJPY 0
US500 0
USDCNH 0
USDTRY -18
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 30K
XTIUSD -2.8K
XBRUSD 5.9K
EURUSD 32K
NZDCHF 6K
JP225 -35K
XNGUSD 2.1K
XAGUSD 34K
XAUUSD -249K
USDSGD 2.9K
NZDUSD 1.2K
archived 0
CNHJPY 33
US500 -59
USDCNH -27
USDTRY 1.6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 541.50 USD
最差交易: -453 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 35
最大连续盈利: +73.85 USD
最大连续亏损: -227.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 12
FxPro.com-Real05
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 4
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 48
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.04 × 28
Tickmill-Live02
0.05 × 106
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 101
141 更多...
没有评论
2026.01.08 14:21
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Go Go Go
每月30 USD
57%
0
0
USD
47K
USD
59
99%
8 581
74%
100%
1.39
1.43
USD
75%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载