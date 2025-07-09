- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 581
盈利交易:
6 398 (74.56%)
亏损交易:
2 183 (25.44%)
最好交易:
1 541.50 USD
最差交易:
-453.47 USD
毛利:
43 633.94 USD (947 515 pips)
毛利亏损:
-31 340.88 USD (1 121 550 pips)
最大连续赢利:
47 (73.85 USD)
最大连续盈利:
3 369.42 USD (9)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.73%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
895
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.01
长期交易:
4 295 (50.05%)
短期交易:
4 286 (49.95%)
利润因子:
1.39
预期回报:
1.43 USD
平均利润:
6.82 USD
平均损失:
-14.36 USD
最大连续失误:
47 (-227.23 USD)
最大连续亏损:
-7 026.97 USD (35)
每月增长:
32.57%
年度预测:
395.12%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5 552.55 USD
最大值:
12 139.88 USD (104.77%)
相对跌幅:
结余:
74.51% (12 139.88 USD)
净值:
56.25% (12 136.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2451
|XTIUSD
|1749
|XBRUSD
|1542
|EURUSD
|1285
|NZDCHF
|400
|JP225
|360
|XNGUSD
|255
|XAGUSD
|255
|XAUUSD
|151
|USDSGD
|87
|NZDUSD
|19
|archived
|15
|CNHJPY
|7
|US500
|2
|USDCNH
|2
|USDTRY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|1.3K
|XTIUSD
|-473
|XBRUSD
|2.8K
|EURUSD
|793
|NZDCHF
|367
|JP225
|0
|XNGUSD
|1.1K
|XAGUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-2.2K
|USDSGD
|32
|NZDUSD
|13
|archived
|6.6K
|CNHJPY
|0
|US500
|0
|USDCNH
|0
|USDTRY
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|30K
|XTIUSD
|-2.8K
|XBRUSD
|5.9K
|EURUSD
|32K
|NZDCHF
|6K
|JP225
|-35K
|XNGUSD
|2.1K
|XAGUSD
|34K
|XAUUSD
|-249K
|USDSGD
|2.9K
|NZDUSD
|1.2K
|archived
|0
|CNHJPY
|33
|US500
|-59
|USDCNH
|-27
|USDTRY
|1.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 541.50 USD
最差交易: -453 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 35
最大连续盈利: +73.85 USD
最大连续亏损: -227.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 12
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.04 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.05 × 106
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 101
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
57%
0
0
USD
USD
47K
USD
USD
59
99%
8 581
74%
100%
1.39
1.43
USD
USD
75%
1:500