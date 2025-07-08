- Büyüme
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
48 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (57.89%)
En iyi işlem:
79.60 USD
En kötü işlem:
-62.26 USD
Brüt kâr:
1 724.33 USD (147 768 pips)
Brüt zarar:
-2 300.58 USD (164 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (228.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.60 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
87.32%
Maks. mevduat yükü:
6.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
74 (64.91%)
Satış işlemleri:
40 (35.09%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-5.05 USD
Ortalama kâr:
35.92 USD
Ortalama zarar:
-34.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-775.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-775.15 USD (17)
Aylık büyüme:
14.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
888.55 USD
Maksimum:
950.49 USD (31.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.04% (950.49 USD)
Varlığa göre:
5.04% (152.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-557
|GBPJPY
|-14
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-14K
|GBPJPY
|-2K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|315
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.60 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +228.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -775.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
12
0%
114
42%
87%
0.74
-5.05
USD
USD
31%
1:50