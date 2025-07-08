- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
229
盈利交易:
109 (47.59%)
亏损交易:
120 (52.40%)
最好交易:
149.58 USD
最差交易:
-92.94 USD
毛利:
5 344.67 USD (447 003 pips)
毛利亏损:
-4 785.52 USD (326 472 pips)
最大连续赢利:
8 (352.74 USD)
最大连续盈利:
816.76 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
66.27%
最大入金加载:
6.86%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.59
长期交易:
169 (73.80%)
短期交易:
60 (26.20%)
利润因子:
1.12
预期回报:
2.44 USD
平均利润:
49.03 USD
平均损失:
-39.88 USD
最大连续失误:
17 (-775.15 USD)
最大连续亏损:
-775.15 USD (17)
每月增长:
-8.81%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
888.55 USD
最大值:
950.49 USD (31.04%)
相对跌幅:
结余:
31.04% (950.49 USD)
净值:
5.04% (152.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|NQ100.R
|11
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|445
|NQ100.R
|144
|GBPJPY
|-10
|GBPUSD
|-49
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|2
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|19
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|59K
|NQ100.R
|63K
|GBPJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|-748
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|315
|EURGBP
|58
|CHFJPY
|1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.58 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +352.74 USD
最大连续亏损: -775.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
25
0%
229
47%
66%
1.11
2.44
USD
USD
31%
1:50