- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
231
利益トレード:
109 (47.18%)
損失トレード:
122 (52.81%)
ベストトレード:
149.58 USD
最悪のトレード:
-92.94 USD
総利益:
5 344.67 USD (447 003 pips)
総損失:
-4 807.79 USD (328 517 pips)
最大連続の勝ち:
8 (352.74 USD)
最大連続利益:
816.76 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
66.27%
最大入金額:
6.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
170 (73.59%)
短いトレード:
61 (26.41%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
2.32 USD
平均利益:
49.03 USD
平均損失:
-39.41 USD
最大連続の負け:
17 (-775.15 USD)
最大連続損失:
-775.15 USD (17)
月間成長:
-8.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
888.55 USD
最大の:
950.49 USD (31.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.04% (950.49 USD)
エクイティによる:
5.04% (152.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|209
|NQ100.R
|11
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|425
|NQ100.R
|144
|GBPJPY
|-10
|GBPUSD
|-49
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|2
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|-2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|57K
|NQ100.R
|63K
|GBPJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|-748
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|315
|EURGBP
|58
|CHFJPY
|1K
|EURJPY
|-45
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.58 USD
最悪のトレード: -93 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +352.74 USD
最大連続損失: -775.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
レビューなし
