シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / E18HTEEN
Ruri Triyono

E18HTEEN

Ruri Triyono
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
231
利益トレード:
109 (47.18%)
損失トレード:
122 (52.81%)
ベストトレード:
149.58 USD
最悪のトレード:
-92.94 USD
総利益:
5 344.67 USD (447 003 pips)
総損失:
-4 807.79 USD (328 517 pips)
最大連続の勝ち:
8 (352.74 USD)
最大連続利益:
816.76 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
66.27%
最大入金額:
6.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
170 (73.59%)
短いトレード:
61 (26.41%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
2.32 USD
平均利益:
49.03 USD
平均損失:
-39.41 USD
最大連続の負け:
17 (-775.15 USD)
最大連続損失:
-775.15 USD (17)
月間成長:
-8.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
888.55 USD
最大の:
950.49 USD (31.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.04% (950.49 USD)
エクイティによる:
5.04% (152.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 209
NQ100.R 11
GBPJPY 4
GBPUSD 2
USDJPY 1
CADJPY 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 425
NQ100.R 144
GBPJPY -10
GBPUSD -49
USDJPY -7
CADJPY 2
EURGBP 16
CHFJPY 19
EURJPY -2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 57K
NQ100.R 63K
GBPJPY -1.7K
GBPUSD -748
USDJPY -1K
CADJPY 315
EURGBP 58
CHFJPY 1K
EURJPY -45
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.58 USD
最悪のトレード: -93 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +352.74 USD
最大連続損失: -775.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
290 より多く...
レビューなし
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください