Ruri Triyono

IMS

Ruri Triyono
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
48 (42.10%)
Loss Trade:
66 (57.89%)
Best Trade:
79.60 USD
Worst Trade:
-62.26 USD
Profitto lordo:
1 724.33 USD (147 768 pips)
Perdita lorda:
-2 300.58 USD (164 832 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (228.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.60 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
87.32%
Massimo carico di deposito:
6.74%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
74 (64.91%)
Short Trade:
40 (35.09%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-5.05 USD
Profitto medio:
35.92 USD
Perdita media:
-34.86 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-775.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-775.15 USD (17)
Crescita mensile:
14.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
888.55 USD
Massimale:
950.49 USD (31.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.04% (950.49 USD)
Per equità:
5.04% (152.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 110
GBPJPY 2
USDJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -557
GBPJPY -14
USDJPY -7
CADJPY 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -14K
GBPJPY -2K
USDJPY -1K
CADJPY 315
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.60 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +228.60 USD
Massima perdita consecutiva: -775.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InvestTechFx-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 7
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
260 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.