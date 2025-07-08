- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
48 (42.10%)
Loss Trade:
66 (57.89%)
Best Trade:
79.60 USD
Worst Trade:
-62.26 USD
Profitto lordo:
1 724.33 USD (147 768 pips)
Perdita lorda:
-2 300.58 USD (164 832 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (228.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.60 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
87.32%
Massimo carico di deposito:
6.74%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
74 (64.91%)
Short Trade:
40 (35.09%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-5.05 USD
Profitto medio:
35.92 USD
Perdita media:
-34.86 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-775.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-775.15 USD (17)
Crescita mensile:
14.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
888.55 USD
Massimale:
950.49 USD (31.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.04% (950.49 USD)
Per equità:
5.04% (152.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-557
|GBPJPY
|-14
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|GBPJPY
|-2K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|315
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.60 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +228.60 USD
Massima perdita consecutiva: -775.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
260 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-19%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
12
0%
114
42%
87%
0.74
-5.05
USD
USD
31%
1:50