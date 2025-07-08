SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / E18HTEEN
Ruri Triyono

E18HTEEN

Ruri Triyono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
237
Gewinntrades:
109 (45.99%)
Verlusttrades:
128 (54.01%)
Bester Trade:
149.58 USD
Schlechtester Trade:
-92.94 USD
Bruttoprofit:
5 344.67 USD (447 003 pips)
Bruttoverlust:
-4 938.20 USD (357 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (352.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
816.76 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
66.27%
Max deposit load:
6.86%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
175 (73.84%)
Short-Positionen:
62 (26.16%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-775.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-775.15 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-10.94%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
888.55 USD
Maximaler:
950.49 USD (31.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.04% (950.49 USD)
Kapital:
5.04% (152.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 213
NQ100.R 13
GBPJPY 4
GBPUSD 2
USDJPY 1
CADJPY 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 335
NQ100.R 103
GBPJPY -10
GBPUSD -49
USDJPY -7
CADJPY 2
EURGBP 16
CHFJPY 19
EURJPY -2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
NQ100.R 43K
GBPJPY -1.7K
GBPUSD -748
USDJPY -1K
CADJPY 315
EURGBP 58
CHFJPY 1K
EURJPY -45
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.58 USD
Schlechtester Trade: -93 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +352.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -775.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
noch 290 ...
Keine Bewertungen
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
