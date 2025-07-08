- Crescimento
Negociações:
231
Negociações com lucro:
109 (47.18%)
Negociações com perda:
122 (52.81%)
Melhor negociação:
149.58 USD
Pior negociação:
-92.94 USD
Lucro bruto:
5 344.67 USD (447 003 pips)
Perda bruta:
-4 807.79 USD (328 517 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (352.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
816.76 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
66.27%
Depósito máximo carregado:
6.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.56
Negociações longas:
170 (73.59%)
Negociações curtas:
61 (26.41%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
2.32 USD
Lucro médio:
49.03 USD
Perda média:
-39.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-775.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-775.15 USD (17)
Crescimento mensal:
-8.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
888.55 USD
Máximo:
950.49 USD (31.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.04% (950.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.04% (152.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|209
|NQ100.R
|11
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|425
|NQ100.R
|144
|GBPJPY
|-10
|GBPUSD
|-49
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|2
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|-2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|57K
|NQ100.R
|63K
|GBPJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|-748
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|315
|EURGBP
|58
|CHFJPY
|1K
|EURJPY
|-45
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.58 USD
Pior negociação: -93 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +352.74 USD
Máxima perda consecutiva: -775.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
Sem comentários
30 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
25
0%
231
47%
66%
1.11
2.32
USD
USD
31%
1:50