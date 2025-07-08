СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / E18HTEEN
Ruri Triyono

E18HTEEN

Ruri Triyono
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
107 (47.34%)
Убыточных трейдов:
119 (52.65%)
Лучший трейд:
149.58 USD
Худший трейд:
-92.94 USD
Общая прибыль:
5 247.07 USD (437 003 pips)
Общий убыток:
-4 765.32 USD (324 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (352.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
816.76 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
66.27%
Макс. загрузка депозита:
6.86%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
166 (73.45%)
Коротких трейдов:
60 (26.55%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
49.04 USD
Средний убыток:
-40.04 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-775.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-775.15 USD (17)
Прирост в месяц:
-12.29%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
888.55 USD
Максимальная:
950.49 USD (31.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.04% (950.49 USD)
По эквити:
5.04% (152.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 205
NQ100.R 11
GBPJPY 4
GBPUSD 2
USDJPY 1
CADJPY 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 368
NQ100.R 144
GBPJPY -10
GBPUSD -49
USDJPY -7
CADJPY 2
EURGBP 16
CHFJPY 19
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R 63K
GBPJPY -1.7K
GBPUSD -748
USDJPY -1K
CADJPY 315
EURGBP 58
CHFJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.58 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +352.74 USD
Макс. убыток в серии: -775.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 5
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
еще 288...
Нет отзывов
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
E18HTEEN
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
3.5K
USD
25
0%
226
47%
66%
1.10
2.13
USD
31%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.