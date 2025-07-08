- Прирост
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
107 (47.34%)
Убыточных трейдов:
119 (52.65%)
Лучший трейд:
149.58 USD
Худший трейд:
-92.94 USD
Общая прибыль:
5 247.07 USD (437 003 pips)
Общий убыток:
-4 765.32 USD (324 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (352.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
816.76 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
66.27%
Макс. загрузка депозита:
6.86%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
166 (73.45%)
Коротких трейдов:
60 (26.55%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
49.04 USD
Средний убыток:
-40.04 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-775.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-775.15 USD (17)
Прирост в месяц:
-12.29%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
888.55 USD
Максимальная:
950.49 USD (31.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.04% (950.49 USD)
По эквити:
5.04% (152.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|NQ100.R
|11
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|368
|NQ100.R
|144
|GBPJPY
|-10
|GBPUSD
|-49
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|2
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|19
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|63K
|GBPJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|-748
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|315
|EURGBP
|58
|CHFJPY
|1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.58 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +352.74 USD
Макс. убыток в серии: -775.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
Нет отзывов
