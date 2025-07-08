- 자본
- 축소
트레이드:
255
이익 거래:
117 (45.88%)
손실 거래:
138 (54.12%)
최고의 거래:
149.58 USD
최악의 거래:
-92.94 USD
총 수익:
5 721.96 USD (485 014 pips)
총 손실:
-5 180.95 USD (381 617 pips)
연속 최대 이익:
8 (352.74 USD)
연속 최대 이익:
816.76 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
67.27%
최대 입금량:
6.86%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
192 (75.29%)
숏(주식차입매도):
63 (24.71%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
2.12 USD
평균 이익:
48.91 USD
평균 손실:
-37.54 USD
연속 최대 손실:
17 (-775.15 USD)
연속 최대 손실:
-775.15 USD (17)
월별 성장률:
7.32%
연간 예측:
88.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
888.55 USD
최대한의:
950.49 USD (31.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.04% (950.49 USD)
자본금별:
5.04% (152.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|NQ100.R
|13
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|470
|NQ100.R
|103
|GBPJPY
|-10
|GBPUSD
|-49
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|2
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|19
|EURJPY
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|62K
|NQ100.R
|43K
|GBPJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|-748
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|315
|EURGBP
|58
|CHFJPY
|1K
|EURJPY
|-45
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +149.58 USD
최악의 거래: -93 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +352.74 USD
연속 최대 손실: -775.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
26
0%
255
45%
67%
1.10
2.12
USD
USD
31%
1:50