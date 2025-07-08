Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 8 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 2 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 2 LQDLLC-Live01 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.00 × 8 360Capital-Real 0.00 × 2 FBS-Real-6 0.00 × 2 ThreeTrader-Live 0.00 × 8 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 4 GlobalPrime-Live 0.00 × 3 FPMarkets-Live 0.00 × 4 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live2 0.00 × 4 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 5 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 5 Exness-Real14 0.00 × 8 Exness-Real29 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 69 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya