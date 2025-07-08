SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Vtradeforyousafe
Shanmugam Subramoniapillai -

Vtradeforyousafe

Shanmugam Subramoniapillai -
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
OctaFX-Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
374
Kârla kapanan işlemler:
289 (77.27%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (22.73%)
En iyi işlem:
84.71 USD
En kötü işlem:
-129.76 USD
Brüt kâr:
1 307.60 USD (24 023 pips)
Brüt zarar:
-1 426.66 USD (26 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.04 USD (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
24.35%
Maks. mevduat yükü:
12.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
204 (54.55%)
Satış işlemleri:
170 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-16.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-99.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-339.28 USD (3)
Aylık büyüme:
2.93%
Yıllık tahmin:
35.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
377.69 USD
Maksimum:
417.89 USD (41.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.00% (417.89 USD)
Varlığa göre:
35.78% (307.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 347
USDJPY 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -138
USDJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.9K
USDJPY 269
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.71 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 8
360Capital-Real
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
69 daha fazla...
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.


İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
