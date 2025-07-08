SeñalesSecciones
Shanmugam Subramoniapillai -

Vtradeforyousafe

Shanmugam Subramoniapillai -
0 comentarios
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
OctaFX-Real7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
548
Transacciones Rentables:
422 (77.00%)
Transacciones Irrentables:
126 (22.99%)
Mejor transacción:
84.71 USD
Peor transacción:
-129.76 USD
Beneficio Bruto:
1 773.32 USD (30 937 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 829.06 USD (34 421 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (26.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
110.04 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
28.92%
Carga máxima del depósito:
52.79%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
317 (57.85%)
Transacciones Cortas:
231 (42.15%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
4.20 USD
Pérdidas medias:
-14.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-99.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-339.28 USD (3)
Crecimiento al mes:
11.21%
Pronóstico anual:
136.07%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
377.69 USD
Máxima:
417.89 USD (41.00%)
Reducción relativa:
De balance:
41.00% (417.89 USD)
De fondos:
35.78% (307.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 500
USDJPY 29
XAUUSD 17
EURNZD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 17
USDJPY 21
XAUUSD -88
EURNZD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -1.6K
USDJPY 553
XAUUSD -1.5K
EURNZD -959
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +84.71 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +26.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -99.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 13
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
FXView2-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.06 × 18
otros 82...
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.


No hay comentarios
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Vtradeforyousafe
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
755
USD
38
99%
548
77%
29%
0.96
-0.10
USD
41%
1:500
Copiar

