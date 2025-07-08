리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ATCBrokers-Live 1 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 11 FPMarkets-Live 0.00 × 4 GlobalPrime-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 17 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 3 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 13 Pepperstone-Edge02 0.00 × 3 LQDLLC-Live01 0.00 × 3 TeleTrade-NoDealingDesk 0.00 × 2 FXView2-Live 0.00 × 2 FXChoice-Pro Live 0.00 × 2 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 2 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 Hankotrade-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 5 FusionMarkets-Demo 0.00 × 6 Tickmill-Live04 0.06 × 18 82 더...