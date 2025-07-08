SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Vtradeforyousafe
Shanmugam Subramoniapillai -

Vtradeforyousafe

Shanmugam Subramoniapillai -
0 Bewertungen
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
OctaFX-Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
548
Gewinntrades:
422 (77.00%)
Verlusttrades:
126 (22.99%)
Bester Trade:
84.71 USD
Schlechtester Trade:
-129.76 USD
Bruttoprofit:
1 773.32 USD (30 937 pips)
Bruttoverlust:
-1 829.06 USD (34 421 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (26.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
110.04 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
28.92%
Max deposit load:
52.79%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
317 (57.85%)
Short-Positionen:
231 (42.15%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-99.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-339.28 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.21%
Jahresprognose:
136.07%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
377.69 USD
Maximaler:
417.89 USD (41.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.00% (417.89 USD)
Kapital:
35.78% (307.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 500
USDJPY 29
XAUUSD 17
EURNZD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 17
USDJPY 21
XAUUSD -88
EURNZD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -1.6K
USDJPY 553
XAUUSD -1.5K
EURNZD -959
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +84.71 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 13
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
FXView2-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.06 × 18
noch 82 ...
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.


Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
