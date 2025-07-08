- Wachstum
Trades insgesamt:
548
Gewinntrades:
422 (77.00%)
Verlusttrades:
126 (22.99%)
Bester Trade:
84.71 USD
Schlechtester Trade:
-129.76 USD
Bruttoprofit:
1 773.32 USD (30 937 pips)
Bruttoverlust:
-1 829.06 USD (34 421 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (26.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
110.04 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
28.92%
Max deposit load:
52.79%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
317 (57.85%)
Short-Positionen:
231 (42.15%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-99.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-339.28 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.21%
Jahresprognose:
136.07%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
377.69 USD
Maximaler:
417.89 USD (41.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.00% (417.89 USD)
Kapital:
35.78% (307.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|500
|USDJPY
|29
|XAUUSD
|17
|EURNZD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|17
|USDJPY
|21
|XAUUSD
|-88
|EURNZD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-1.6K
|USDJPY
|553
|XAUUSD
|-1.5K
|EURNZD
|-959
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Bester Trade: +84.71 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.72 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
FXView2-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.06 × 18
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.
