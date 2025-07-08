SegnaliSezioni
Shanmugam Subramoniapillai -

Vtradeforyousafe

Shanmugam Subramoniapillai -
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
OctaFX-Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
374
Profit Trade:
289 (77.27%)
Loss Trade:
85 (22.73%)
Best Trade:
84.71 USD
Worst Trade:
-129.76 USD
Profitto lordo:
1 307.60 USD (24 023 pips)
Perdita lorda:
-1 426.66 USD (26 604 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.04 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
24.35%
Massimo carico di deposito:
12.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
204 (54.55%)
Short Trade:
170 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-16.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-99.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-339.28 USD (3)
Crescita mensile:
2.93%
Previsione annuale:
35.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
377.69 USD
Massimale:
417.89 USD (41.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.00% (417.89 USD)
Per equità:
35.78% (307.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 347
USDJPY 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -138
USDJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.9K
USDJPY 269
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.71 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.66 USD
Massima perdita consecutiva: -99.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 8
360Capital-Real
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
69 più
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
