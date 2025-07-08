SinaisSeções
Shanmugam Subramoniapillai -

Vtradeforyousafe

Shanmugam Subramoniapillai -
0 comentários
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
OctaFX-Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
548
Negociações com lucro:
422 (77.00%)
Negociações com perda:
126 (22.99%)
Melhor negociação:
84.71 USD
Pior negociação:
-129.76 USD
Lucro bruto:
1 773.32 USD (30 937 pips)
Perda bruta:
-1 829.06 USD (34 421 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (26.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.04 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
28.92%
Depósito máximo carregado:
52.79%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
317 (57.85%)
Negociações curtas:
231 (42.15%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
4.20 USD
Perda média:
-14.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-99.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-339.28 USD (3)
Crescimento mensal:
11.21%
Previsão anual:
136.07%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
377.69 USD
Máximo:
417.89 USD (41.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.00% (417.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.78% (307.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 500
USDJPY 29
XAUUSD 17
EURNZD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 17
USDJPY 21
XAUUSD -88
EURNZD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -1.6K
USDJPY 553
XAUUSD -1.5K
EURNZD -959
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +84.71 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +26.66 USD
Máxima perda consecutiva: -99.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 13
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
FXView2-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.06 × 18
82 mais ...
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.


Sem comentários
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
