- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
548
Negociações com lucro:
422 (77.00%)
Negociações com perda:
126 (22.99%)
Melhor negociação:
84.71 USD
Pior negociação:
-129.76 USD
Lucro bruto:
1 773.32 USD (30 937 pips)
Perda bruta:
-1 829.06 USD (34 421 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (26.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.04 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
28.92%
Depósito máximo carregado:
52.79%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
317 (57.85%)
Negociações curtas:
231 (42.15%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
4.20 USD
Perda média:
-14.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-99.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-339.28 USD (3)
Crescimento mensal:
11.21%
Previsão anual:
136.07%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
377.69 USD
Máximo:
417.89 USD (41.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.00% (417.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.78% (307.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|500
|USDJPY
|29
|XAUUSD
|17
|EURNZD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|17
|USDJPY
|21
|XAUUSD
|-88
|EURNZD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-1.6K
|USDJPY
|553
|XAUUSD
|-1.5K
|EURNZD
|-959
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +84.71 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +26.66 USD
Máxima perda consecutiva: -99.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
FXView2-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.06 × 18
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.
