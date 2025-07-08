СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Vtradeforyousafe
Shanmugam Subramoniapillai -

Vtradeforyousafe

Shanmugam Subramoniapillai -
0 отзывов
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
OctaFX-Real7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
548
Прибыльных трейдов:
422 (77.00%)
Убыточных трейдов:
126 (22.99%)
Лучший трейд:
84.71 USD
Худший трейд:
-129.76 USD
Общая прибыль:
1 773.32 USD (30 937 pips)
Общий убыток:
-1 829.06 USD (34 421 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (26.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.04 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
28.92%
Макс. загрузка депозита:
52.79%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
317 (57.85%)
Коротких трейдов:
231 (42.15%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
4.20 USD
Средний убыток:
-14.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-99.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-339.28 USD (3)
Прирост в месяц:
11.21%
Годовой прогноз:
136.07%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
377.69 USD
Максимальная:
417.89 USD (41.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.00% (417.89 USD)
По эквити:
35.78% (307.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 500
USDJPY 29
XAUUSD 17
EURNZD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 17
USDJPY 21
XAUUSD -88
EURNZD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -1.6K
USDJPY 553
XAUUSD -1.5K
EURNZD -959
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.71 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +26.66 USD
Макс. убыток в серии: -99.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 13
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
FXView2-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.06 × 18
еще 82...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.


Нет отзывов
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vtradeforyousafe
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
755
USD
38
99%
548
77%
29%
0.96
-0.10
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.