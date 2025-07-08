- Прирост
Всего трейдов:
548
Прибыльных трейдов:
422 (77.00%)
Убыточных трейдов:
126 (22.99%)
Лучший трейд:
84.71 USD
Худший трейд:
-129.76 USD
Общая прибыль:
1 773.32 USD (30 937 pips)
Общий убыток:
-1 829.06 USD (34 421 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (26.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.04 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
28.92%
Макс. загрузка депозита:
52.79%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
317 (57.85%)
Коротких трейдов:
231 (42.15%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
4.20 USD
Средний убыток:
-14.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-99.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-339.28 USD (3)
Прирост в месяц:
11.21%
Годовой прогноз:
136.07%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
377.69 USD
Максимальная:
417.89 USD (41.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.00% (417.89 USD)
По эквити:
35.78% (307.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|500
|USDJPY
|29
|XAUUSD
|17
|EURNZD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|17
|USDJPY
|21
|XAUUSD
|-88
|EURNZD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.6K
|USDJPY
|553
|XAUUSD
|-1.5K
|EURNZD
|-959
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.71 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +26.66 USD
Макс. убыток в серии: -99.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
FXView2-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.06 × 18
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.
Нет отзывов
