SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Vtradeforyousafe
Shanmugam Subramoniapillai -

Vtradeforyousafe

Shanmugam Subramoniapillai -
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -12%
OctaFX-Real7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
374
Bénéfice trades:
289 (77.27%)
Perte trades:
85 (22.73%)
Meilleure transaction:
84.71 USD
Pire transaction:
-129.76 USD
Bénéfice brut:
1 307.60 USD (24 023 pips)
Perte brute:
-1 426.66 USD (26 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (26.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.04 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
23.08%
Charge de dépôt maximale:
12.34%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
204 (54.55%)
Courts trades:
170 (45.45%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.32 USD
Bénéfice moyen:
4.52 USD
Perte moyenne:
-16.78 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-99.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-339.28 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.93%
Prévision annuelle:
35.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
377.69 USD
Maximal:
417.89 USD (41.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.00% (417.89 USD)
Par fonds propres:
35.78% (307.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 347
USDJPY 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -138
USDJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.9K
USDJPY 269
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.71 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.66 USD
Perte consécutive maximale: -99.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 8
360Capital-Real
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
69 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Vtradeforyousafe is a strategically managed trading signal focused on capital preservation with steady growth. We combine technical precision with disciplined risk management to deliver consistent returns over time. Our system primarily trades major FX pairs and gold, using proven strategies like trend-following, moving average crossovers, and momentum confirmation.


Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Vtradeforyousafe
30 USD par mois
-12%
0
0
USD
860
USD
25
100%
374
77%
23%
0.91
-0.32
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.