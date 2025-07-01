- Büyüme
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
429 (86.14%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (13.86%)
En iyi işlem:
52.55 EUR
En kötü işlem:
-24.68 EUR
Brüt kâr:
1 146.44 EUR (58 446 pips)
Brüt zarar:
-606.84 EUR (41 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (62.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
62.58 EUR (32)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.20
Alış işlemleri:
250 (50.20%)
Satış işlemleri:
248 (49.80%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
1.08 EUR
Ortalama kâr:
2.67 EUR
Ortalama zarar:
-8.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-74.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-74.98 EUR (5)
Aylık büyüme:
4.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
74.98 EUR (5.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.83% (53.03 EUR)
Varlığa göre:
15.60% (327.86 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|GBPUSD
|56
|CADJPY
|49
|EURAUD
|46
|USDCHF
|44
|GBPAUD
|44
|AUDUSD
|35
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|30
|EURGBP
|22
|EURCHF
|19
|USDCAD
|19
|NZDCAD
|19
|AUDCAD
|18
|NZDCHF
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|97
|GBPUSD
|61
|CADJPY
|69
|EURAUD
|58
|USDCHF
|50
|GBPAUD
|54
|AUDUSD
|56
|GBPCHF
|23
|NZDUSD
|43
|EURGBP
|10
|EURCHF
|18
|USDCAD
|14
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|23
|NZDCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.1K
|GBPUSD
|-2.6K
|CADJPY
|2K
|EURAUD
|17
|USDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|1.7K
|AUDUSD
|1.6K
|GBPCHF
|1.7K
|NZDUSD
|961
|EURGBP
|833
|EURCHF
|1.5K
|USDCAD
|436
|NZDCAD
|1.6K
|AUDCAD
|1.5K
|NZDCHF
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.55 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +62.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -74.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.32 × 232
|
Exness-Real17
|0.41 × 434
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 714
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 233
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live19
|0.73 × 103
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.89 × 19
|
ICMarketsSC-Live08
|0.98 × 135
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.01 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|1.02 × 130
