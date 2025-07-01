SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MM EXPLO
Thester Terry Carrirolo

MM EXPLO

Thester Terry Carrirolo
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
429 (86.14%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (13.86%)
En iyi işlem:
52.55 EUR
En kötü işlem:
-24.68 EUR
Brüt kâr:
1 146.44 EUR (58 446 pips)
Brüt zarar:
-606.84 EUR (41 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (62.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
62.58 EUR (32)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.20
Alış işlemleri:
250 (50.20%)
Satış işlemleri:
248 (49.80%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
1.08 EUR
Ortalama kâr:
2.67 EUR
Ortalama zarar:
-8.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-74.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-74.98 EUR (5)
Aylık büyüme:
4.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
74.98 EUR (5.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.83% (53.03 EUR)
Varlığa göre:
15.60% (327.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 57
GBPUSD 56
CADJPY 49
EURAUD 46
USDCHF 44
GBPAUD 44
AUDUSD 35
GBPCHF 33
NZDUSD 30
EURGBP 22
EURCHF 19
USDCAD 19
NZDCAD 19
AUDCAD 18
NZDCHF 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 97
GBPUSD 61
CADJPY 69
EURAUD 58
USDCHF 50
GBPAUD 54
AUDUSD 56
GBPCHF 23
NZDUSD 43
EURGBP 10
EURCHF 18
USDCAD 14
NZDCAD 31
AUDCAD 23
NZDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.1K
GBPUSD -2.6K
CADJPY 2K
EURAUD 17
USDCHF 2.2K
GBPAUD 1.7K
AUDUSD 1.6K
GBPCHF 1.7K
NZDUSD 961
EURGBP 833
EURCHF 1.5K
USDCAD 436
NZDCAD 1.6K
AUDCAD 1.5K
NZDCHF 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.55 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +62.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -74.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.32 × 232
Exness-Real17
0.41 × 434
RoboForex-ECN
0.41 × 714
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ThreeTrader-Live
0.47 × 233
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.73 × 103
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.89 × 19
ICMarketsSC-Live08
0.98 × 135
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.01 × 70
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 130
52 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 11:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 10:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 10:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 09:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 13:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.01 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
