트레이드:
965
이익 거래:
824 (85.38%)
손실 거래:
141 (14.61%)
최고의 거래:
317.75 EUR
최악의 거래:
-187.86 EUR
총 수익:
5 170.54 EUR (114 427 pips)
총 손실:
-2 923.42 EUR (82 377 pips)
연속 최대 이익:
32 (62.58 EUR)
연속 최대 이익:
317.75 EUR (1)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.28%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.82
롱(주식매수):
495 (51.30%)
숏(주식차입매도):
470 (48.70%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
2.33 EUR
평균 이익:
6.27 EUR
평균 손실:
-20.73 EUR
연속 최대 손실:
5 (-74.98 EUR)
연속 최대 손실:
-189.23 EUR (3)
월별 성장률:
1.18%
연간 예측:
14.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
207.70 EUR (7.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.83% (53.03 EUR)
자본금별:
15.60% (327.86 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|118
|EURAUD
|111
|GBPAUD
|106
|EURUSD
|99
|USDCHF
|89
|GBPCHF
|82
|NZDUSD
|72
|CADJPY
|71
|AUDUSD
|65
|EURGBP
|36
|USDCAD
|29
|EURCHF
|28
|NZDCAD
|25
|AUDCAD
|22
|NZDCHF
|10
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|278
|EURAUD
|330
|GBPAUD
|257
|EURUSD
|306
|USDCHF
|238
|GBPCHF
|211
|NZDUSD
|231
|CADJPY
|222
|AUDUSD
|244
|EURGBP
|68
|USDCAD
|63
|EURCHF
|46
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|27
|NZDCHF
|-17
|CADCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|304
|EURAUD
|1.1K
|GBPAUD
|5K
|EURUSD
|5.9K
|USDCHF
|4K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDUSD
|3.4K
|CADJPY
|2.3K
|AUDUSD
|3.6K
|EURGBP
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|EURCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.9K
|AUDCAD
|-925
|NZDCHF
|-695
|CADCHF
|-282
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.33 × 235
|
Exness-Real17
|0.41 × 434
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 715
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 233
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live19
|0.71 × 112
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.95 × 21
|
ICMarketsSC-Live08
|0.96 × 137
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.01 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|1.02 × 130
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
57%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
27
100%
965
85%
100%
1.76
2.33
EUR
EUR
16%
1:500