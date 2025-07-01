시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EXPLOsion
Thester Terry Carrirolo

EXPLOsion

Thester Terry Carrirolo
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
965
이익 거래:
824 (85.38%)
손실 거래:
141 (14.61%)
최고의 거래:
317.75 EUR
최악의 거래:
-187.86 EUR
총 수익:
5 170.54 EUR (114 427 pips)
총 손실:
-2 923.42 EUR (82 377 pips)
연속 최대 이익:
32 (62.58 EUR)
연속 최대 이익:
317.75 EUR (1)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.28%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.82
롱(주식매수):
495 (51.30%)
숏(주식차입매도):
470 (48.70%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
2.33 EUR
평균 이익:
6.27 EUR
평균 손실:
-20.73 EUR
연속 최대 손실:
5 (-74.98 EUR)
연속 최대 손실:
-189.23 EUR (3)
월별 성장률:
1.18%
연간 예측:
14.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
207.70 EUR (7.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.83% (53.03 EUR)
자본금별:
15.60% (327.86 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 118
EURAUD 111
GBPAUD 106
EURUSD 99
USDCHF 89
GBPCHF 82
NZDUSD 72
CADJPY 71
AUDUSD 65
EURGBP 36
USDCAD 29
EURCHF 28
NZDCAD 25
AUDCAD 22
NZDCHF 10
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 278
EURAUD 330
GBPAUD 257
EURUSD 306
USDCHF 238
GBPCHF 211
NZDUSD 231
CADJPY 222
AUDUSD 244
EURGBP 68
USDCAD 63
EURCHF 46
NZDCAD 53
AUDCAD 27
NZDCHF -17
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 304
EURAUD 1.1K
GBPAUD 5K
EURUSD 5.9K
USDCHF 4K
GBPCHF 3.2K
NZDUSD 3.4K
CADJPY 2.3K
AUDUSD 3.6K
EURGBP 1.3K
USDCAD 1.2K
EURCHF 1.7K
NZDCAD 1.9K
AUDCAD -925
NZDCHF -695
CADCHF -282
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +317.75 EUR
최악의 거래: -188 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +62.58 EUR
연속 최대 손실: -74.98 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 235
Exness-Real17
0.41 × 434
RoboForex-ECN
0.41 × 715
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ThreeTrader-Live
0.47 × 233
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.71 × 112
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.95 × 21
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.01 × 70
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 130
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
52 더...
리뷰 없음
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 11:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 10:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 10:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 09:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 13:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.01 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.