Thester Terry Carrirolo

MM EXPLO

Thester Terry Carrirolo
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
498
Profit Trade:
429 (86.14%)
Loss Trade:
69 (13.86%)
Best Trade:
52.55 EUR
Worst Trade:
-24.68 EUR
Profitto lordo:
1 146.44 EUR (58 446 pips)
Perdita lorda:
-606.84 EUR (41 532 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (62.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
62.58 EUR (32)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.20
Long Trade:
250 (50.20%)
Short Trade:
248 (49.80%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
1.08 EUR
Profitto medio:
2.67 EUR
Perdita media:
-8.79 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-74.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-74.98 EUR (5)
Crescita mensile:
5.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
74.98 EUR (5.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.83% (53.03 EUR)
Per equità:
15.60% (327.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 57
GBPUSD 56
CADJPY 49
EURAUD 46
USDCHF 44
GBPAUD 44
AUDUSD 35
GBPCHF 33
NZDUSD 30
EURGBP 22
EURCHF 19
USDCAD 19
NZDCAD 19
AUDCAD 18
NZDCHF 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 97
GBPUSD 61
CADJPY 69
EURAUD 58
USDCHF 50
GBPAUD 54
AUDUSD 56
GBPCHF 23
NZDUSD 43
EURGBP 10
EURCHF 18
USDCAD 14
NZDCAD 31
AUDCAD 23
NZDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.1K
GBPUSD -2.6K
CADJPY 2K
EURAUD 17
USDCHF 2.2K
GBPAUD 1.7K
AUDUSD 1.6K
GBPCHF 1.7K
NZDUSD 961
EURGBP 833
EURCHF 1.5K
USDCAD 436
NZDCAD 1.6K
AUDCAD 1.5K
NZDCHF 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.55 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +62.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -74.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.32 × 232
Exness-Real17
0.41 × 434
RoboForex-ECN
0.41 × 714
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ThreeTrader-Live
0.47 × 233
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.73 × 103
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.89 × 19
ICMarketsSC-Live08
0.98 × 135
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.01 × 70
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 130
52 più
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.