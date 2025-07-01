SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EXPLOsion
Thester Terry Carrirolo

EXPLOsion

Thester Terry Carrirolo
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
943
Negociações com lucro:
805 (85.36%)
Negociações com perda:
138 (14.63%)
Melhor negociação:
317.75 EUR
Pior negociação:
-187.86 EUR
Lucro bruto:
4 997.97 EUR (111 693 pips)
Perda bruta:
-2 830.42 EUR (80 108 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (62.58 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
317.75 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
10.44
Negociações longas:
483 (51.22%)
Negociações curtas:
460 (48.78%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
2.30 EUR
Lucro médio:
6.21 EUR
Perda média:
-20.51 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-74.98 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-189.23 EUR (3)
Crescimento mensal:
1.74%
Previsão anual:
21.09%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
207.70 EUR (7.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.83% (53.03 EUR)
Pelo Capital Líquido:
15.60% (327.86 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 111
EURAUD 107
GBPAUD 103
EURUSD 97
USDCHF 86
GBPCHF 81
CADJPY 71
NZDUSD 70
AUDUSD 65
EURGBP 36
USDCAD 29
EURCHF 28
NZDCAD 25
AUDCAD 22
NZDCHF 10
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 250
EURAUD 321
GBPAUD 248
EURUSD 297
USDCHF 217
GBPCHF 206
CADJPY 222
NZDUSD 222
AUDUSD 244
EURGBP 68
USDCAD 63
EURCHF 46
NZDCAD 53
AUDCAD 27
NZDCHF -17
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -25
EURAUD 2.1K
GBPAUD 4.7K
EURUSD 5.7K
USDCHF 3.7K
GBPCHF 3.1K
CADJPY 2.3K
NZDUSD 3.2K
AUDUSD 3.6K
EURGBP 1.3K
USDCAD 1.2K
EURCHF 1.7K
NZDCAD 1.9K
AUDCAD -925
NZDCHF -695
CADCHF -282
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +317.75 EUR
Pior negociação: -188 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +62.58 EUR
Máxima perda consecutiva: -74.98 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 11:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 10:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 10:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 09:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 13:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.01 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.