SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EXPLOsion
Thester Terry Carrirolo

EXPLOsion

Thester Terry Carrirolo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
943
Gewinntrades:
805 (85.36%)
Verlusttrades:
138 (14.63%)
Bester Trade:
317.75 EUR
Schlechtester Trade:
-187.86 EUR
Bruttoprofit:
4 997.97 EUR (111 693 pips)
Bruttoverlust:
-2 830.42 EUR (80 108 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (62.58 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
317.75 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.28%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
10.44
Long-Positionen:
483 (51.22%)
Short-Positionen:
460 (48.78%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.30 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.21 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-74.98 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-189.23 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
1.74%
Jahresprognose:
21.09%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
207.70 EUR (7.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.83% (53.03 EUR)
Kapital:
15.60% (327.86 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 111
EURAUD 107
GBPAUD 103
EURUSD 97
USDCHF 86
GBPCHF 81
CADJPY 71
NZDUSD 70
AUDUSD 65
EURGBP 36
USDCAD 29
EURCHF 28
NZDCAD 25
AUDCAD 22
NZDCHF 10
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 250
EURAUD 321
GBPAUD 248
EURUSD 297
USDCHF 217
GBPCHF 206
CADJPY 222
NZDUSD 222
AUDUSD 244
EURGBP 68
USDCAD 63
EURCHF 46
NZDCAD 53
AUDCAD 27
NZDCHF -17
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -25
EURAUD 2.1K
GBPAUD 4.7K
EURUSD 5.7K
USDCHF 3.7K
GBPCHF 3.1K
CADJPY 2.3K
NZDUSD 3.2K
AUDUSD 3.6K
EURGBP 1.3K
USDCAD 1.2K
EURCHF 1.7K
NZDCAD 1.9K
AUDCAD -925
NZDCHF -695
CADCHF -282
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +317.75 EUR
Schlechtester Trade: -188 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.58 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.98 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 235
Exness-Real17
0.41 × 434
RoboForex-ECN
0.41 × 715
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ThreeTrader-Live
0.47 × 233
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.71 × 112
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.95 × 21
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.01 × 70
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 130
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
noch 52 ...
Keine Bewertungen
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EXPLOsion
30 USD pro Monat
57%
0
0
USD
22K
EUR
25
100%
943
85%
100%
1.76
2.30
EUR
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.