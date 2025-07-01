Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real11 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 RoboMarkets-ECN 0.00 × 1 FBS-Real-7 0.00 × 2 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 ICMarketsSC-Live11 0.33 × 235 Exness-Real17 0.41 × 434 RoboForex-ECN 0.41 × 715 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 60 ThreeTrader-Live 0.47 × 233 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 ICMarketsSC-Live19 0.71 × 112 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 Alpari-Pro.ECN2 0.77 × 137 VantageInternational-Live 14 0.95 × 21 ICMarketsSC-Live08 0.96 × 137 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 Exness-Real29 1.00 × 1 AxioryAsia-02Live 1.01 × 70 ICMarketsSC-Live23 1.02 × 130 DooPrime-Live 2 1.17 × 6 noch 52 ...