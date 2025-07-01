- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
943
Gewinntrades:
805 (85.36%)
Verlusttrades:
138 (14.63%)
Bester Trade:
317.75 EUR
Schlechtester Trade:
-187.86 EUR
Bruttoprofit:
4 997.97 EUR (111 693 pips)
Bruttoverlust:
-2 830.42 EUR (80 108 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (62.58 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
317.75 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.28%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
10.44
Long-Positionen:
483 (51.22%)
Short-Positionen:
460 (48.78%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.30 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.21 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-74.98 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-189.23 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
1.74%
Jahresprognose:
21.09%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
207.70 EUR (7.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.83% (53.03 EUR)
Kapital:
15.60% (327.86 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|111
|EURAUD
|107
|GBPAUD
|103
|EURUSD
|97
|USDCHF
|86
|GBPCHF
|81
|CADJPY
|71
|NZDUSD
|70
|AUDUSD
|65
|EURGBP
|36
|USDCAD
|29
|EURCHF
|28
|NZDCAD
|25
|AUDCAD
|22
|NZDCHF
|10
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|250
|EURAUD
|321
|GBPAUD
|248
|EURUSD
|297
|USDCHF
|217
|GBPCHF
|206
|CADJPY
|222
|NZDUSD
|222
|AUDUSD
|244
|EURGBP
|68
|USDCAD
|63
|EURCHF
|46
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|27
|NZDCHF
|-17
|CADCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-25
|EURAUD
|2.1K
|GBPAUD
|4.7K
|EURUSD
|5.7K
|USDCHF
|3.7K
|GBPCHF
|3.1K
|CADJPY
|2.3K
|NZDUSD
|3.2K
|AUDUSD
|3.6K
|EURGBP
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|EURCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.9K
|AUDCAD
|-925
|NZDCHF
|-695
|CADCHF
|-282
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +317.75 EUR
Schlechtester Trade: -188 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.58 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.98 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.33 × 235
|
Exness-Real17
|0.41 × 434
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 715
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 233
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live19
|0.71 × 112
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.95 × 21
|
ICMarketsSC-Live08
|0.96 × 137
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.01 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|1.02 × 130
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
