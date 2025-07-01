SeñalesSecciones
Thester Terry Carrirolo

EXPLOsion

Thester Terry Carrirolo
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
943
Transacciones Rentables:
805 (85.36%)
Transacciones Irrentables:
138 (14.63%)
Mejor transacción:
317.75 EUR
Peor transacción:
-187.86 EUR
Beneficio Bruto:
4 997.97 EUR (111 693 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 830.42 EUR (80 108 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (62.58 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
317.75 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.28%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
10.44
Transacciones Largas:
483 (51.22%)
Transacciones Cortas:
460 (48.78%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
2.30 EUR
Beneficio medio:
6.21 EUR
Pérdidas medias:
-20.51 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-74.98 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-189.23 EUR (3)
Crecimiento al mes:
1.74%
Pronóstico anual:
21.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
207.70 EUR (7.06%)
Reducción relativa:
De balance:
4.83% (53.03 EUR)
De fondos:
15.60% (327.86 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 111
EURAUD 107
GBPAUD 103
EURUSD 97
USDCHF 86
GBPCHF 81
CADJPY 71
NZDUSD 70
AUDUSD 65
EURGBP 36
USDCAD 29
EURCHF 28
NZDCAD 25
AUDCAD 22
NZDCHF 10
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 250
EURAUD 321
GBPAUD 248
EURUSD 297
USDCHF 217
GBPCHF 206
CADJPY 222
NZDUSD 222
AUDUSD 244
EURGBP 68
USDCAD 63
EURCHF 46
NZDCAD 53
AUDCAD 27
NZDCHF -17
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -25
EURAUD 2.1K
GBPAUD 4.7K
EURUSD 5.7K
USDCHF 3.7K
GBPCHF 3.1K
CADJPY 2.3K
NZDUSD 3.2K
AUDUSD 3.6K
EURGBP 1.3K
USDCAD 1.2K
EURCHF 1.7K
NZDCAD 1.9K
AUDCAD -925
NZDCHF -695
CADCHF -282
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +317.75 EUR
Peor transacción: -188 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +62.58 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -74.98 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 235
Exness-Real17
0.41 × 434
RoboForex-ECN
0.41 × 715
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ThreeTrader-Live
0.47 × 233
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.71 × 112
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.95 × 21
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.01 × 70
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 130
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
otros 52...
No hay comentarios
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 11:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 10:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 10:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 09:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 13:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.01 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EXPLOsion
30 USD al mes
57%
0
0
USD
22K
EUR
25
100%
943
85%
100%
1.76
2.30
EUR
16%
1:500
Copiar

