Thester Terry Carrirolo

EXPLOsion

Thester Terry Carrirolo
0 reviews
Reliability
25 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
942
Profit Trades:
805 (85.45%)
Loss Trades:
137 (14.54%)
Best trade:
317.75 EUR
Worst trade:
-187.86 EUR
Gross Profit:
4 997.97 EUR (111 693 pips)
Gross Loss:
-2 817.44 EUR (79 931 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (62.58 EUR)
Maximal consecutive profit:
317.75 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
5.28%
Latest trade:
20 hours ago
Trades per week:
49
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
10.50
Long Trades:
483 (51.27%)
Short Trades:
459 (48.73%)
Profit Factor:
1.77
Expected Payoff:
2.31 EUR
Average Profit:
6.21 EUR
Average Loss:
-20.57 EUR
Maximum consecutive losses:
5 (-74.98 EUR)
Maximal consecutive loss:
-189.23 EUR (3)
Monthly growth:
1.98%
Annual Forecast:
24.01%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
207.70 EUR (7.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.83% (53.03 EUR)
By Equity:
15.60% (327.86 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 111
EURAUD 107
GBPAUD 103
EURUSD 97
USDCHF 86
GBPCHF 80
CADJPY 71
NZDUSD 70
AUDUSD 65
EURGBP 36
USDCAD 29
EURCHF 28
NZDCAD 25
AUDCAD 22
NZDCHF 10
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 250
EURAUD 321
GBPAUD 248
EURUSD 297
USDCHF 217
GBPCHF 221
CADJPY 222
NZDUSD 222
AUDUSD 244
EURGBP 68
USDCAD 63
EURCHF 46
NZDCAD 53
AUDCAD 27
NZDCHF -17
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -25
EURAUD 2.1K
GBPAUD 4.7K
EURUSD 5.7K
USDCHF 3.7K
GBPCHF 3.3K
CADJPY 2.3K
NZDUSD 3.2K
AUDUSD 3.6K
EURGBP 1.3K
USDCAD 1.2K
EURCHF 1.7K
NZDCAD 1.9K
AUDCAD -925
NZDCHF -695
CADCHF -282
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +317.75 EUR
Worst trade: -188 EUR
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +62.58 EUR
Maximal consecutive loss: -74.98 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 235
Exness-Real17
0.41 × 434
RoboForex-ECN
0.41 × 715
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ThreeTrader-Live
0.47 × 233
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.71 × 112
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.95 × 21
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.01 × 70
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 130
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
No reviews
