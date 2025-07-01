- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
942
Profit Trades:
805 (85.45%)
Loss Trades:
137 (14.54%)
Best trade:
317.75 EUR
Worst trade:
-187.86 EUR
Gross Profit:
4 997.97 EUR (111 693 pips)
Gross Loss:
-2 817.44 EUR (79 931 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (62.58 EUR)
Maximal consecutive profit:
317.75 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
5.28%
Latest trade:
20 hours ago
Trades per week:
49
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
10.50
Long Trades:
483 (51.27%)
Short Trades:
459 (48.73%)
Profit Factor:
1.77
Expected Payoff:
2.31 EUR
Average Profit:
6.21 EUR
Average Loss:
-20.57 EUR
Maximum consecutive losses:
5 (-74.98 EUR)
Maximal consecutive loss:
-189.23 EUR (3)
Monthly growth:
1.98%
Annual Forecast:
24.01%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
207.70 EUR (7.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.83% (53.03 EUR)
By Equity:
15.60% (327.86 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|111
|EURAUD
|107
|GBPAUD
|103
|EURUSD
|97
|USDCHF
|86
|GBPCHF
|80
|CADJPY
|71
|NZDUSD
|70
|AUDUSD
|65
|EURGBP
|36
|USDCAD
|29
|EURCHF
|28
|NZDCAD
|25
|AUDCAD
|22
|NZDCHF
|10
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|250
|EURAUD
|321
|GBPAUD
|248
|EURUSD
|297
|USDCHF
|217
|GBPCHF
|221
|CADJPY
|222
|NZDUSD
|222
|AUDUSD
|244
|EURGBP
|68
|USDCAD
|63
|EURCHF
|46
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|27
|NZDCHF
|-17
|CADCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-25
|EURAUD
|2.1K
|GBPAUD
|4.7K
|EURUSD
|5.7K
|USDCHF
|3.7K
|GBPCHF
|3.3K
|CADJPY
|2.3K
|NZDUSD
|3.2K
|AUDUSD
|3.6K
|EURGBP
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|EURCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.9K
|AUDCAD
|-925
|NZDCHF
|-695
|CADCHF
|-282
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +317.75 EUR
Worst trade: -188 EUR
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +62.58 EUR
Maximal consecutive loss: -74.98 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.33 × 235
|
Exness-Real17
|0.41 × 434
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 715
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 233
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live19
|0.71 × 112
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.95 × 21
|
ICMarketsSC-Live08
|0.96 × 137
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.01 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|1.02 × 130
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
