Thester Terry Carrirolo

MM EXPLO

Thester Terry Carrirolo
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
498
Bénéfice trades:
429 (86.14%)
Perte trades:
69 (13.86%)
Meilleure transaction:
52.55 EUR
Pire transaction:
-24.68 EUR
Bénéfice brut:
1 146.44 EUR (58 446 pips)
Perte brute:
-606.84 EUR (41 532 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (62.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
62.58 EUR (32)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.28%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.20
Longs trades:
250 (50.20%)
Courts trades:
248 (49.80%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
1.08 EUR
Bénéfice moyen:
2.67 EUR
Perte moyenne:
-8.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-74.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-74.98 EUR (5)
Croissance mensuelle:
5.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
74.98 EUR (5.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.83% (53.03 EUR)
Par fonds propres:
15.60% (327.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 57
GBPUSD 56
CADJPY 49
EURAUD 46
USDCHF 44
GBPAUD 44
AUDUSD 35
GBPCHF 33
NZDUSD 30
EURGBP 22
EURCHF 19
USDCAD 19
NZDCAD 19
AUDCAD 18
NZDCHF 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 97
GBPUSD 61
CADJPY 69
EURAUD 58
USDCHF 50
GBPAUD 54
AUDUSD 56
GBPCHF 23
NZDUSD 43
EURGBP 10
EURCHF 18
USDCAD 14
NZDCAD 31
AUDCAD 23
NZDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.1K
GBPUSD -2.6K
CADJPY 2K
EURAUD 17
USDCHF 2.2K
GBPAUD 1.7K
AUDUSD 1.6K
GBPCHF 1.7K
NZDUSD 961
EURGBP 833
EURCHF 1.5K
USDCAD 436
NZDCAD 1.6K
AUDCAD 1.5K
NZDCHF 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.55 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +62.58 EUR
Perte consécutive maximale: -74.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.32 × 232
Exness-Real17
0.41 × 434
RoboForex-ECN
0.41 × 714
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ThreeTrader-Live
0.47 × 233
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.73 × 103
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.89 × 19
ICMarketsSC-Live08
0.98 × 135
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.01 × 70
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 130
52 plus...
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 11:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 10:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 10:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 09:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 13:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.01 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
