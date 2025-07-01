Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 FBS-Real-7 0.00 × 2 RoboMarkets-ECN 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 ICMarketsSC-Live11 0.32 × 232 Exness-Real17 0.41 × 434 RoboForex-ECN 0.41 × 714 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 60 ThreeTrader-Live 0.47 × 233 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 ICMarketsSC-Live19 0.73 × 103 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 Alpari-Pro.ECN2 0.77 × 137 VantageInternational-Live 14 0.89 × 19 ICMarketsSC-Live08 0.98 × 135 Exness-Real29 1.00 × 1 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 AxioryAsia-02Live 1.01 × 70 ICMarketsSC-Live23 1.02 × 130 52 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou