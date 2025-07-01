シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EXPLOsion
Thester Terry Carrirolo

EXPLOsion

Thester Terry Carrirolo
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
943
利益トレード:
805 (85.36%)
損失トレード:
138 (14.63%)
ベストトレード:
317.75 EUR
最悪のトレード:
-187.86 EUR
総利益:
4 997.97 EUR (111 693 pips)
総損失:
-2 830.42 EUR (80 108 pips)
最大連続の勝ち:
32 (62.58 EUR)
最大連続利益:
317.75 EUR (1)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
10.44
長いトレード:
483 (51.22%)
短いトレード:
460 (48.78%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
2.30 EUR
平均利益:
6.21 EUR
平均損失:
-20.51 EUR
最大連続の負け:
5 (-74.98 EUR)
最大連続損失:
-189.23 EUR (3)
月間成長:
1.74%
年間予想:
21.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
207.70 EUR (7.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.83% (53.03 EUR)
エクイティによる:
15.60% (327.86 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 111
EURAUD 107
GBPAUD 103
EURUSD 97
USDCHF 86
GBPCHF 81
CADJPY 71
NZDUSD 70
AUDUSD 65
EURGBP 36
USDCAD 29
EURCHF 28
NZDCAD 25
AUDCAD 22
NZDCHF 10
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 250
EURAUD 321
GBPAUD 248
EURUSD 297
USDCHF 217
GBPCHF 206
CADJPY 222
NZDUSD 222
AUDUSD 244
EURGBP 68
USDCAD 63
EURCHF 46
NZDCAD 53
AUDCAD 27
NZDCHF -17
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -25
EURAUD 2.1K
GBPAUD 4.7K
EURUSD 5.7K
USDCHF 3.7K
GBPCHF 3.1K
CADJPY 2.3K
NZDUSD 3.2K
AUDUSD 3.6K
EURGBP 1.3K
USDCAD 1.2K
EURCHF 1.7K
NZDCAD 1.9K
AUDCAD -925
NZDCHF -695
CADCHF -282
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +317.75 EUR
最悪のトレード: -188 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +62.58 EUR
最大連続損失: -74.98 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 235
Exness-Real17
0.41 × 434
RoboForex-ECN
0.41 × 715
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ThreeTrader-Live
0.47 × 233
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live19
0.71 × 112
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.95 × 21
ICMarketsSC-Live08
0.96 × 137
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.01 × 70
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 130
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
レビューなし
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 11:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 10:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 10:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 09:38
Share of trading days is too low
2025.07.03 09:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 13:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.01 13:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください