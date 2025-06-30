- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
164 (69.78%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (30.21%)
En iyi işlem:
41.18 USD
En kötü işlem:
-40.30 USD
Brüt kâr:
803.20 USD (457 755 pips)
Brüt zarar:
-575.86 USD (641 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (136.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.35 USD (21)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
52.45%
Maks. mevduat yükü:
22.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
134 (57.02%)
Satış işlemleri:
101 (42.98%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
4.90 USD
Ortalama zarar:
-8.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-69.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.72 USD (5)
Aylık büyüme:
26.63%
Yıllık tahmin:
323.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.56 USD
Maksimum:
133.14 USD (13.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.10% (133.08 USD)
Varlığa göre:
9.12% (111.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|BTCUSD
|32
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|15
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|8
|USDCHF
|5
|NAS100
|5
|EURJPY
|3
|USDCAD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|2
|XAGUSD
|2
|EURNZD
|1
|Tesla
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|205
|BTCUSD
|-4
|USDJPY
|-33
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|-1
|EURUSD
|10
|GBPJPY
|-4
|GBPAUD
|-22
|USDCHF
|20
|NAS100
|10
|EURJPY
|5
|USDCAD
|6
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|-3
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|-8
|XAGUSD
|40
|EURNZD
|-11
|Tesla
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|-312K
|USDJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|568
|EURAUD
|118
|EURUSD
|-190
|GBPJPY
|-140
|GBPAUD
|-2.6K
|USDCHF
|700
|NAS100
|105K
|EURJPY
|252
|USDCAD
|874
|CHFJPY
|310
|NZDUSD
|-153
|NZDJPY
|-149
|AUDUSD
|158
|EURCHF
|-541
|XAGUSD
|267
|EURNZD
|-638
|Tesla
|1.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.18 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +136.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.78 × 1177
|
GOMarketsMU-Live
|2.90 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.90 × 852
|
FusionMarkets-Live
|3.91 × 16959
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
XM.COM-MT5
|4.33 × 342
|
Darwinex-Live
|4.58 × 549
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.13 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|5.46 × 13
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.78 × 9
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫
💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use
💹+10 Years of Experience
Telegram __ Admin & Owner:
Channel Link : https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 87 USD
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
0%
235
69%
52%
1.39
0.97
USD
USD
13%
1:500