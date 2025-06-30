SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sure Pips10
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips10

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 87 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
164 (69.78%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (30.21%)
En iyi işlem:
41.18 USD
En kötü işlem:
-40.30 USD
Brüt kâr:
803.20 USD (457 755 pips)
Brüt zarar:
-575.86 USD (641 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (136.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.35 USD (21)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
52.45%
Maks. mevduat yükü:
22.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
134 (57.02%)
Satış işlemleri:
101 (42.98%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
4.90 USD
Ortalama zarar:
-8.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-69.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.72 USD (5)
Aylık büyüme:
26.63%
Yıllık tahmin:
323.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.56 USD
Maksimum:
133.14 USD (13.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.10% (133.08 USD)
Varlığa göre:
9.12% (111.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 96
BTCUSD 32
USDJPY 18
GBPUSD 15
EURAUD 15
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPAUD 8
USDCHF 5
NAS100 5
EURJPY 3
USDCAD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
XAGUSD 2
EURNZD 1
Tesla 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 205
BTCUSD -4
USDJPY -33
GBPUSD 15
EURAUD -1
EURUSD 10
GBPJPY -4
GBPAUD -22
USDCHF 20
NAS100 10
EURJPY 5
USDCAD 6
CHFJPY 2
NZDUSD -5
NZDJPY -3
AUDUSD 5
EURCHF -8
XAGUSD 40
EURNZD -11
Tesla 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
BTCUSD -312K
USDJPY -1.8K
GBPUSD 568
EURAUD 118
EURUSD -190
GBPJPY -140
GBPAUD -2.6K
USDCHF 700
NAS100 105K
EURJPY 252
USDCAD 874
CHFJPY 310
NZDUSD -153
NZDJPY -149
AUDUSD 158
EURCHF -541
XAGUSD 267
EURNZD -638
Tesla 1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.18 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +136.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.78 × 1177
GOMarketsMU-Live
2.90 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.90 × 852
FusionMarkets-Live
3.91 × 16959
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
XM.COM-MT5
4.33 × 342
Darwinex-Live
4.58 × 549
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
VantageInternational-Live 4
5.46 × 13
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.78 × 9
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 daha fazla...
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 03:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 01:01
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sure Pips10
Ayda 87 USD
23%
0
0
USD
1.2K
USD
13
0%
235
69%
52%
1.39
0.97
USD
13%
1:500
