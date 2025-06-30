СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sure Pips10
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips10

Md Hasanuzzaman Khan
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 87 USD в месяц
прирост с 2025 174%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
588
Прибыльных трейдов:
444 (75.51%)
Убыточных трейдов:
144 (24.49%)
Лучший трейд:
136.43 USD
Худший трейд:
-255.56 USD
Общая прибыль:
3 574.00 USD (2 126 979 pips)
Общий убыток:
-1 875.54 USD (1 146 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (872.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
872.96 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
75.71%
Макс. загрузка депозита:
27.09%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.74
Длинных трейдов:
350 (59.52%)
Коротких трейдов:
238 (40.48%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
2.89 USD
Средняя прибыль:
8.05 USD
Средний убыток:
-13.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-51.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-453.78 USD (2)
Прирост в месяц:
24.93%
Годовой прогноз:
304.32%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.56 USD
Максимальная:
453.97 USD (18.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.88% (453.82 USD)
По эквити:
43.93% (878.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 257
BTCUSD 91
USDJPY 45
EURUSD 37
EURAUD 31
GBPJPY 28
GBPUSD 21
GBPAUD 18
NAS100 17
AUDUSD 11
USDCHF 5
XAGUSD 5
EURJPY 4
USDCAD 3
EURNZD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
EURCHF 2
Tesla 1
XAUEUR 1
EURCAD 1
UnitedHealth 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 1
USDJPY -44
EURUSD -1
EURAUD 32
GBPJPY 13
GBPUSD 24
GBPAUD 9
NAS100 98
AUDUSD -40
USDCHF 20
XAGUSD 124
EURJPY 5
USDCAD 6
EURNZD -24
CHFJPY 2
NZDUSD -5
NZDJPY -3
EURCHF -8
Tesla 1
XAUEUR 6
EURCAD 0
UnitedHealth 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 162K
BTCUSD -304K
USDJPY -2K
EURUSD 946
EURAUD 1.2K
GBPJPY 423
GBPUSD 808
GBPAUD -1.6K
NAS100 1.1M
AUDUSD -663
USDCHF 700
XAGUSD 2K
EURJPY 264
USDCAD 874
EURNZD -1.1K
CHFJPY 310
NZDUSD -153
NZDJPY -149
EURCHF -541
Tesla 1.5K
XAUEUR 640
EURCAD 6
UnitedHealth 450
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +136.43 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +872.96 USD
Макс. убыток в серии: -51.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TDMarkets-Primary
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
0.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 117
GOMarketsMU-Live
2.60 × 10
FPMarketsSC-Live
2.77 × 627
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.86 × 19290
RoboForex-ECN
3.88 × 861
XM.COM-MT5
4.35 × 348
Darwinex-Live
4.57 × 558
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.28 × 2282
ValutradesSeychelles-Live
5.40 × 10
VantageInternational-Live 4
5.67 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
Valutrades-Live
6.50 × 10
еще 60...
Нет отзывов
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
