- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
588
Прибыльных трейдов:
444 (75.51%)
Убыточных трейдов:
144 (24.49%)
Лучший трейд:
136.43 USD
Худший трейд:
-255.56 USD
Общая прибыль:
3 574.00 USD (2 126 979 pips)
Общий убыток:
-1 875.54 USD (1 146 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (872.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
872.96 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
75.71%
Макс. загрузка депозита:
27.09%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.74
Длинных трейдов:
350 (59.52%)
Коротких трейдов:
238 (40.48%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
2.89 USD
Средняя прибыль:
8.05 USD
Средний убыток:
-13.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-51.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-453.78 USD (2)
Прирост в месяц:
24.93%
Годовой прогноз:
304.32%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.56 USD
Максимальная:
453.97 USD (18.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.88% (453.82 USD)
По эквити:
43.93% (878.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|BTCUSD
|91
|USDJPY
|45
|EURUSD
|37
|EURAUD
|31
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|21
|GBPAUD
|18
|NAS100
|17
|AUDUSD
|11
|USDCHF
|5
|XAGUSD
|5
|EURJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|2
|Tesla
|1
|XAUEUR
|1
|EURCAD
|1
|UnitedHealth
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|-44
|EURUSD
|-1
|EURAUD
|32
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|24
|GBPAUD
|9
|NAS100
|98
|AUDUSD
|-40
|USDCHF
|20
|XAGUSD
|124
|EURJPY
|5
|USDCAD
|6
|EURNZD
|-24
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|-3
|EURCHF
|-8
|Tesla
|1
|XAUEUR
|6
|EURCAD
|0
|UnitedHealth
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|162K
|BTCUSD
|-304K
|USDJPY
|-2K
|EURUSD
|946
|EURAUD
|1.2K
|GBPJPY
|423
|GBPUSD
|808
|GBPAUD
|-1.6K
|NAS100
|1.1M
|AUDUSD
|-663
|USDCHF
|700
|XAGUSD
|2K
|EURJPY
|264
|USDCAD
|874
|EURNZD
|-1.1K
|CHFJPY
|310
|NZDUSD
|-153
|NZDJPY
|-149
|EURCHF
|-541
|Tesla
|1.5K
|XAUEUR
|640
|EURCAD
|6
|UnitedHealth
|450
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +136.43 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +872.96 USD
Макс. убыток в серии: -51.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 117
|
GOMarketsMU-Live
|2.60 × 10
|
FPMarketsSC-Live
|2.77 × 627
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.86 × 19290
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 861
|
XM.COM-MT5
|4.35 × 348
|
Darwinex-Live
|4.57 × 558
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.28 × 2282
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.40 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|5.67 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
Valutrades-Live
|6.50 × 10
