Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips10

Md Hasanuzzaman Khan
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 87 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
232
Bénéfice trades:
161 (69.39%)
Perte trades:
71 (30.60%)
Meilleure transaction:
41.18 USD
Pire transaction:
-40.30 USD
Bénéfice brut:
800.08 USD (451 630 pips)
Perte brute:
-575.84 USD (641 053 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (136.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
136.35 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
52.45%
Charge de dépôt maximale:
22.01%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
131 (56.47%)
Courts trades:
101 (43.53%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
4.97 USD
Perte moyenne:
-8.11 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-69.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.72 USD (5)
Croissance mensuelle:
26.31%
Prévision annuelle:
319.23%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
117.56 USD
Maximal:
133.14 USD (13.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.10% (133.08 USD)
Par fonds propres:
9.12% (111.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 94
BTCUSD 32
USDJPY 18
GBPUSD 15
EURAUD 15
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPAUD 8
USDCHF 5
NAS100 4
EURJPY 3
USDCAD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
XAGUSD 2
EURNZD 1
Tesla 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 203
BTCUSD -4
USDJPY -33
GBPUSD 15
EURAUD -1
EURUSD 10
GBPJPY -4
GBPAUD -22
USDCHF 20
NAS100 9
EURJPY 5
USDCAD 6
CHFJPY 2
NZDUSD -5
NZDJPY -3
AUDUSD 5
EURCHF -8
XAGUSD 40
EURNZD -11
Tesla 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD -312K
USDJPY -1.8K
GBPUSD 568
EURAUD 118
EURUSD -190
GBPJPY -140
GBPAUD -2.6K
USDCHF 700
NAS100 99K
EURJPY 252
USDCAD 874
CHFJPY 310
NZDUSD -153
NZDJPY -149
AUDUSD 158
EURCHF -541
XAGUSD 267
EURNZD -638
Tesla 1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.18 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +136.35 USD
Perte consécutive maximale: -69.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.78 × 1174
GOMarketsMU-Live
2.90 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.89 × 852
FusionMarkets-Live
3.91 × 16955
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
XM.COM-MT5
4.33 × 342
Darwinex-Live
4.58 × 549
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
VantageInternational-Live 4
5.00 × 13
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
Tickmill-Live
5.50 × 36
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.78 × 9
42 plus...
Aucun avis
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 03:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 01:01
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
