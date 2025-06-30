Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MonetaMarkets-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 XMTrading-MT5 2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.36 × 11 PUPrime-Live 1.00 × 6 ICMarketsSC-MT5 2.00 × 98 ICMarketsSC-MT5-2 2.78 × 1174 GOMarketsMU-Live 2.90 × 10 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 RoboForex-ECN 3.89 × 852 FusionMarkets-Live 3.91 × 16955 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 XM.COM-MT5 4.33 × 342 Darwinex-Live 4.58 × 549 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 VantageInternational-Live 4 5.00 × 13 Exness-MT5Real7 5.13 × 16 Tickmill-Live 5.50 × 36 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 ValutradesSeychelles-Live 5.78 × 9 42 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou