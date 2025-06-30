SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Sure Pips10
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips10

Md Hasanuzzaman Khan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 87 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 176%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
596
Gewinntrades:
446 (74.83%)
Verlusttrades:
150 (25.17%)
Bester Trade:
136.43 USD
Schlechtester Trade:
-255.56 USD
Bruttoprofit:
3 605.84 USD (2 130 769 pips)
Bruttoverlust:
-1 890.33 USD (1 157 648 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (872.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
872.96 USD (61)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
75.71%
Max deposit load:
27.09%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.78
Long-Positionen:
358 (60.07%)
Short-Positionen:
238 (39.93%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
2.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-51.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-453.78 USD (2)
Wachstum pro Monat :
19.26%
Jahresprognose:
233.71%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
117.56 USD
Maximaler:
453.97 USD (18.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.88% (453.82 USD)
Kapital:
43.93% (878.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 259
BTCUSD 91
USDJPY 45
EURUSD 37
EURAUD 31
GBPJPY 28
GBPUSD 21
GBPAUD 18
NAS100 17
AUDUSD 11
UnitedHealth 7
USDCHF 5
XAGUSD 5
EURJPY 4
USDCAD 3
EURNZD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
EURCHF 2
Tesla 1
XAUEUR 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 1
USDJPY -44
EURUSD -1
EURAUD 32
GBPJPY 13
GBPUSD 24
GBPAUD 9
NAS100 98
AUDUSD -40
UnitedHealth -15
USDCHF 20
XAGUSD 124
EURJPY 5
USDCAD 6
EURNZD -24
CHFJPY 2
NZDUSD -5
NZDJPY -3
EURCHF -8
Tesla 1
XAUEUR 6
EURCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 166K
BTCUSD -304K
USDJPY -2K
EURUSD 946
EURAUD 1.2K
GBPJPY 423
GBPUSD 808
GBPAUD -1.6K
NAS100 1.1M
AUDUSD -663
UnitedHealth -11K
USDCHF 700
XAGUSD 2K
EURJPY 264
USDCAD 874
EURNZD -1.1K
CHFJPY 310
NZDUSD -153
NZDJPY -149
EURCHF -541
Tesla 1.5K
XAUEUR 640
EURCAD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +136.43 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +872.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TDMarkets-Primary
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
0.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 117
GOMarketsMU-Live
2.60 × 10
FPMarketsSC-Live
2.94 × 633
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.85 × 19457
RoboForex-ECN
3.88 × 861
XM.COM-MT5
4.35 × 348
Darwinex-Live
4.57 × 558
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.35 × 2288
ValutradesSeychelles-Live
5.40 × 10
VantageInternational-Live 4
5.67 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.17 × 18
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
noch 60 ...
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Sure Pips10
87 USD pro Monat
176%
0
0
USD
2.6K
USD
26
1%
596
74%
76%
1.90
2.88
USD
44%
1:500
