- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
596
Gewinntrades:
446 (74.83%)
Verlusttrades:
150 (25.17%)
Bester Trade:
136.43 USD
Schlechtester Trade:
-255.56 USD
Bruttoprofit:
3 605.84 USD (2 130 769 pips)
Bruttoverlust:
-1 890.33 USD (1 157 648 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (872.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
872.96 USD (61)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
75.71%
Max deposit load:
27.09%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.78
Long-Positionen:
358 (60.07%)
Short-Positionen:
238 (39.93%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
2.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-51.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-453.78 USD (2)
Wachstum pro Monat :
19.26%
Jahresprognose:
233.71%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
117.56 USD
Maximaler:
453.97 USD (18.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.88% (453.82 USD)
Kapital:
43.93% (878.16 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|91
|USDJPY
|45
|EURUSD
|37
|EURAUD
|31
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|21
|GBPAUD
|18
|NAS100
|17
|AUDUSD
|11
|UnitedHealth
|7
|USDCHF
|5
|XAGUSD
|5
|EURJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|2
|Tesla
|1
|XAUEUR
|1
|EURCAD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|-44
|EURUSD
|-1
|EURAUD
|32
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|24
|GBPAUD
|9
|NAS100
|98
|AUDUSD
|-40
|UnitedHealth
|-15
|USDCHF
|20
|XAGUSD
|124
|EURJPY
|5
|USDCAD
|6
|EURNZD
|-24
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|-3
|EURCHF
|-8
|Tesla
|1
|XAUEUR
|6
|EURCAD
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|166K
|BTCUSD
|-304K
|USDJPY
|-2K
|EURUSD
|946
|EURAUD
|1.2K
|GBPJPY
|423
|GBPUSD
|808
|GBPAUD
|-1.6K
|NAS100
|1.1M
|AUDUSD
|-663
|UnitedHealth
|-11K
|USDCHF
|700
|XAGUSD
|2K
|EURJPY
|264
|USDCAD
|874
|EURNZD
|-1.1K
|CHFJPY
|310
|NZDUSD
|-153
|NZDJPY
|-149
|EURCHF
|-541
|Tesla
|1.5K
|XAUEUR
|640
|EURCAD
|6
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +136.43 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +872.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
noch 60 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
