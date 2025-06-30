SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Sure Pips10
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips10

Md Hasanuzzaman Khan
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 87 USD por mês
crescimento desde 2025 176%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
596
Negociações com lucro:
446 (74.83%)
Negociações com perda:
150 (25.17%)
Melhor negociação:
136.43 USD
Pior negociação:
-255.56 USD
Lucro bruto:
3 605.84 USD (2 130 769 pips)
Perda bruta:
-1 890.31 USD (1 157 648 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (872.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
872.96 USD (61)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
75.71%
Depósito máximo carregado:
27.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.78
Negociações longas:
358 (60.07%)
Negociações curtas:
238 (39.93%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
2.88 USD
Lucro médio:
8.08 USD
Perda média:
-12.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-51.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-453.78 USD (2)
Crescimento mensal:
23.24%
Previsão anual:
282.01%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
117.56 USD
Máximo:
453.97 USD (18.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.88% (453.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.93% (878.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 259
BTCUSD 91
USDJPY 45
EURUSD 37
EURAUD 31
GBPJPY 28
GBPUSD 21
GBPAUD 18
NAS100 17
AUDUSD 11
UnitedHealth 7
USDCHF 5
XAGUSD 5
EURJPY 4
USDCAD 3
EURNZD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
EURCHF 2
Tesla 1
XAUEUR 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 1
USDJPY -44
EURUSD -1
EURAUD 32
GBPJPY 13
GBPUSD 24
GBPAUD 9
NAS100 98
AUDUSD -40
UnitedHealth -15
USDCHF 20
XAGUSD 124
EURJPY 5
USDCAD 6
EURNZD -24
CHFJPY 2
NZDUSD -5
NZDJPY -3
EURCHF -8
Tesla 1
XAUEUR 6
EURCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 166K
BTCUSD -304K
USDJPY -2K
EURUSD 946
EURAUD 1.2K
GBPJPY 423
GBPUSD 808
GBPAUD -1.6K
NAS100 1.1M
AUDUSD -663
UnitedHealth -11K
USDCHF 700
XAGUSD 2K
EURJPY 264
USDCAD 874
EURNZD -1.1K
CHFJPY 310
NZDUSD -153
NZDJPY -149
EURCHF -541
Tesla 1.5K
XAUEUR 640
EURCAD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +136.43 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 61
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +872.96 USD
Máxima perda consecutiva: -51.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TDMarkets-Primary
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
0.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 117
GOMarketsMU-Live
2.60 × 10
FPMarketsSC-Live
2.77 × 627
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.86 × 19354
RoboForex-ECN
3.88 × 861
XM.COM-MT5
4.35 × 348
Darwinex-Live
4.57 × 558
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2287
ValutradesSeychelles-Live
5.40 × 10
VantageInternational-Live 4
5.67 × 12
OxSecurities-Live
5.88 × 17
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
60 mais ...
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

 

💹Expert Trader

💹Very Low SL

💹Auto Copy Trading

💹90% Accuracy of Trading

💹Real Passive income

💹Custom Fixed lot use 

💹+10 Years of Experience

 

Telegram __ Admin & Owner:

@Profxanalysis1

 

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl

 


Sem comentários
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sure Pips10
87 USD por mês
176%
0
0
USD
2.6K
USD
26
1%
596
74%
76%
1.90
2.88
USD
44%
1:500
