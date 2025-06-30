SeñalesSecciones
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips10

Md Hasanuzzaman Khan
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 87 USD al mes
incremento desde 2025 176%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
596
Transacciones Rentables:
446 (74.83%)
Transacciones Irrentables:
150 (25.17%)
Mejor transacción:
136.43 USD
Peor transacción:
-255.56 USD
Beneficio Bruto:
3 605.84 USD (2 130 769 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 890.31 USD (1 157 648 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (872.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
872.96 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
75.71%
Carga máxima del depósito:
27.09%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.78
Transacciones Largas:
358 (60.07%)
Transacciones Cortas:
238 (39.93%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
2.88 USD
Beneficio medio:
8.08 USD
Pérdidas medias:
-12.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-51.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-453.78 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.24%
Pronóstico anual:
282.01%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
117.56 USD
Máxima:
453.97 USD (18.82%)
Reducción relativa:
De balance:
18.88% (453.82 USD)
De fondos:
43.93% (878.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 259
BTCUSD 91
USDJPY 45
EURUSD 37
EURAUD 31
GBPJPY 28
GBPUSD 21
GBPAUD 18
NAS100 17
AUDUSD 11
UnitedHealth 7
USDCHF 5
XAGUSD 5
EURJPY 4
USDCAD 3
EURNZD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
EURCHF 2
Tesla 1
XAUEUR 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 1
USDJPY -44
EURUSD -1
EURAUD 32
GBPJPY 13
GBPUSD 24
GBPAUD 9
NAS100 98
AUDUSD -40
UnitedHealth -15
USDCHF 20
XAGUSD 124
EURJPY 5
USDCAD 6
EURNZD -24
CHFJPY 2
NZDUSD -5
NZDJPY -3
EURCHF -8
Tesla 1
XAUEUR 6
EURCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 166K
BTCUSD -304K
USDJPY -2K
EURUSD 946
EURAUD 1.2K
GBPJPY 423
GBPUSD 808
GBPAUD -1.6K
NAS100 1.1M
AUDUSD -663
UnitedHealth -11K
USDCHF 700
XAGUSD 2K
EURJPY 264
USDCAD 874
EURNZD -1.1K
CHFJPY 310
NZDUSD -153
NZDJPY -149
EURCHF -541
Tesla 1.5K
XAUEUR 640
EURCAD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +136.43 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 61
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +872.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TDMarkets-Primary
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
0.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 117
GOMarketsMU-Live
2.60 × 10
FPMarketsSC-Live
2.77 × 627
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.86 × 19354
RoboForex-ECN
3.88 × 861
XM.COM-MT5
4.35 × 348
Darwinex-Live
4.57 × 558
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2287
ValutradesSeychelles-Live
5.40 × 10
VantageInternational-Live 4
5.67 × 12
OxSecurities-Live
5.88 × 17
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
otros 60...
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

 

💹Expert Trader

💹Very Low SL

💹Auto Copy Trading

💹90% Accuracy of Trading

💹Real Passive income

💹Custom Fixed lot use 

💹+10 Years of Experience

 

Telegram __ Admin & Owner:

@Profxanalysis1

 

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl

 


No hay comentarios
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sure Pips10
87 USD al mes
176%
0
0
USD
2.6K
USD
26
1%
596
74%
76%
1.90
2.88
USD
44%
1:500
Copiar

