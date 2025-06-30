- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
596
Transacciones Rentables:
446 (74.83%)
Transacciones Irrentables:
150 (25.17%)
Mejor transacción:
136.43 USD
Peor transacción:
-255.56 USD
Beneficio Bruto:
3 605.84 USD (2 130 769 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 890.31 USD (1 157 648 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (872.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
872.96 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
75.71%
Carga máxima del depósito:
27.09%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.78
Transacciones Largas:
358 (60.07%)
Transacciones Cortas:
238 (39.93%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
2.88 USD
Beneficio medio:
8.08 USD
Pérdidas medias:
-12.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-51.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-453.78 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.24%
Pronóstico anual:
282.01%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
117.56 USD
Máxima:
453.97 USD (18.82%)
Reducción relativa:
De balance:
18.88% (453.82 USD)
De fondos:
43.93% (878.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|91
|USDJPY
|45
|EURUSD
|37
|EURAUD
|31
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|21
|GBPAUD
|18
|NAS100
|17
|AUDUSD
|11
|UnitedHealth
|7
|USDCHF
|5
|XAGUSD
|5
|EURJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|2
|Tesla
|1
|XAUEUR
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|-44
|EURUSD
|-1
|EURAUD
|32
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|24
|GBPAUD
|9
|NAS100
|98
|AUDUSD
|-40
|UnitedHealth
|-15
|USDCHF
|20
|XAGUSD
|124
|EURJPY
|5
|USDCAD
|6
|EURNZD
|-24
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|-3
|EURCHF
|-8
|Tesla
|1
|XAUEUR
|6
|EURCAD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|166K
|BTCUSD
|-304K
|USDJPY
|-2K
|EURUSD
|946
|EURAUD
|1.2K
|GBPJPY
|423
|GBPUSD
|808
|GBPAUD
|-1.6K
|NAS100
|1.1M
|AUDUSD
|-663
|UnitedHealth
|-11K
|USDCHF
|700
|XAGUSD
|2K
|EURJPY
|264
|USDCAD
|874
|EURNZD
|-1.1K
|CHFJPY
|310
|NZDUSD
|-153
|NZDJPY
|-149
|EURCHF
|-541
|Tesla
|1.5K
|XAUEUR
|640
|EURCAD
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +136.43 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 61
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +872.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 117
|
GOMarketsMU-Live
|2.60 × 10
|
FPMarketsSC-Live
|2.77 × 627
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.86 × 19354
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 861
|
XM.COM-MT5
|4.35 × 348
|
Darwinex-Live
|4.57 × 558
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.34 × 2287
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.40 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|5.67 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.88 × 17
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
otros 60...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫
💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use
💹+10 Years of Experience
Telegram __ Admin & Owner:
Channel Link : https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
87 USD al mes
176%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
26
1%
596
74%
76%
1.90
2.88
USD
USD
44%
1:500