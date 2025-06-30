SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sure Pips10
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips10

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 87 USD al mese
crescita dal 2025 23%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
164 (69.78%)
Loss Trade:
71 (30.21%)
Best Trade:
41.18 USD
Worst Trade:
-40.30 USD
Profitto lordo:
803.20 USD (457 755 pips)
Perdita lorda:
-575.86 USD (641 053 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (136.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.35 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
52.45%
Massimo carico di deposito:
22.01%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
134 (57.02%)
Short Trade:
101 (42.98%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
4.90 USD
Perdita media:
-8.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.72 USD (5)
Crescita mensile:
26.63%
Previsione annuale:
323.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.56 USD
Massimale:
133.14 USD (13.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.10% (133.08 USD)
Per equità:
9.12% (111.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 96
BTCUSD 32
USDJPY 18
GBPUSD 15
EURAUD 15
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPAUD 8
USDCHF 5
NAS100 5
EURJPY 3
USDCAD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
EURCHF 2
XAGUSD 2
EURNZD 1
Tesla 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 205
BTCUSD -4
USDJPY -33
GBPUSD 15
EURAUD -1
EURUSD 10
GBPJPY -4
GBPAUD -22
USDCHF 20
NAS100 10
EURJPY 5
USDCAD 6
CHFJPY 2
NZDUSD -5
NZDJPY -3
AUDUSD 5
EURCHF -8
XAGUSD 40
EURNZD -11
Tesla 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
BTCUSD -312K
USDJPY -1.8K
GBPUSD 568
EURAUD 118
EURUSD -190
GBPJPY -140
GBPAUD -2.6K
USDCHF 700
NAS100 105K
EURJPY 252
USDCAD 874
CHFJPY 310
NZDUSD -153
NZDJPY -149
AUDUSD 158
EURCHF -541
XAGUSD 267
EURNZD -638
Tesla 1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.18 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +136.35 USD
Massima perdita consecutiva: -69.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.78 × 1177
GOMarketsMU-Live
2.90 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.90 × 852
FusionMarkets-Live
3.91 × 16959
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
XM.COM-MT5
4.33 × 342
Darwinex-Live
4.58 × 549
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
VantageInternational-Live 4
5.46 × 13
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.78 × 9
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 più
Non ci sono recensioni
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 01:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 03:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.07.01 01:01
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sure Pips10
87USD al mese
23%
0
0
USD
1.2K
USD
13
0%
235
69%
52%
1.39
0.97
USD
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.