シグナル / MetaTrader 5 / Sure Pips10
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips10

Md Hasanuzzaman Khan
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  87  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 176%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
596
利益トレード:
446 (74.83%)
損失トレード:
150 (25.17%)
ベストトレード:
136.43 USD
最悪のトレード:
-255.56 USD
総利益:
3 605.84 USD (2 130 769 pips)
総損失:
-1 890.31 USD (1 157 648 pips)
最大連続の勝ち:
61 (872.96 USD)
最大連続利益:
872.96 USD (61)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
75.71%
最大入金額:
27.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.78
長いトレード:
358 (60.07%)
短いトレード:
238 (39.93%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
2.88 USD
平均利益:
8.08 USD
平均損失:
-12.60 USD
最大連続の負け:
9 (-51.74 USD)
最大連続損失:
-453.78 USD (2)
月間成長:
23.24%
年間予想:
282.01%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
117.56 USD
最大の:
453.97 USD (18.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.88% (453.82 USD)
エクイティによる:
43.93% (878.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 259
BTCUSD 91
USDJPY 45
EURUSD 37
EURAUD 31
GBPJPY 28
GBPUSD 21
GBPAUD 18
NAS100 17
AUDUSD 11
UnitedHealth 7
USDCHF 5
XAGUSD 5
EURJPY 4
USDCAD 3
EURNZD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
EURCHF 2
Tesla 1
XAUEUR 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 1
USDJPY -44
EURUSD -1
EURAUD 32
GBPJPY 13
GBPUSD 24
GBPAUD 9
NAS100 98
AUDUSD -40
UnitedHealth -15
USDCHF 20
XAGUSD 124
EURJPY 5
USDCAD 6
EURNZD -24
CHFJPY 2
NZDUSD -5
NZDJPY -3
EURCHF -8
Tesla 1
XAUEUR 6
EURCAD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 166K
BTCUSD -304K
USDJPY -2K
EURUSD 946
EURAUD 1.2K
GBPJPY 423
GBPUSD 808
GBPAUD -1.6K
NAS100 1.1M
AUDUSD -663
UnitedHealth -11K
USDCHF 700
XAGUSD 2K
EURJPY 264
USDCAD 874
EURNZD -1.1K
CHFJPY 310
NZDUSD -153
NZDJPY -149
EURCHF -541
Tesla 1.5K
XAUEUR 640
EURCAD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +136.43 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 61
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +872.96 USD
最大連続損失: -51.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TDMarkets-Primary
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
0.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 117
GOMarketsMU-Live
2.60 × 10
FPMarketsSC-Live
2.77 × 627
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.86 × 19354
RoboForex-ECN
3.88 × 861
XM.COM-MT5
4.35 × 348
Darwinex-Live
4.57 × 558
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.34 × 2287
ValutradesSeychelles-Live
5.40 × 10
VantageInternational-Live 4
5.67 × 12
OxSecurities-Live
5.88 × 17
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
60 より多く...
レビューなし
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 02:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください