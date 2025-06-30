- 成长
交易:
590
盈利交易:
446 (75.59%)
亏损交易:
144 (24.41%)
最好交易:
136.43 USD
最差交易:
-255.56 USD
毛利:
3 605.84 USD (2 130 769 pips)
毛利亏损:
-1 875.54 USD (1 146 140 pips)
最大连续赢利:
61 (872.96 USD)
最大连续盈利:
872.96 USD (61)
夏普比率:
0.17
交易活动:
75.71%
最大入金加载:
27.09%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.81
长期交易:
352 (59.66%)
短期交易:
238 (40.34%)
利润因子:
1.92
预期回报:
2.93 USD
平均利润:
8.08 USD
平均损失:
-13.02 USD
最大连续失误:
9 (-51.74 USD)
最大连续亏损:
-453.78 USD (2)
每月增长:
24.67%
年度预测:
299.37%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
117.56 USD
最大值:
453.97 USD (18.82%)
相对跌幅:
结余:
18.88% (453.82 USD)
净值:
43.93% (878.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|91
|USDJPY
|45
|EURUSD
|37
|EURAUD
|31
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|21
|GBPAUD
|18
|NAS100
|17
|AUDUSD
|11
|USDCHF
|5
|XAGUSD
|5
|EURJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|2
|Tesla
|1
|XAUEUR
|1
|EURCAD
|1
|UnitedHealth
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|-44
|EURUSD
|-1
|EURAUD
|32
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|24
|GBPAUD
|9
|NAS100
|98
|AUDUSD
|-40
|USDCHF
|20
|XAGUSD
|124
|EURJPY
|5
|USDCAD
|6
|EURNZD
|-24
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|-3
|EURCHF
|-8
|Tesla
|1
|XAUEUR
|6
|EURCAD
|0
|UnitedHealth
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|166K
|BTCUSD
|-304K
|USDJPY
|-2K
|EURUSD
|946
|EURAUD
|1.2K
|GBPJPY
|423
|GBPUSD
|808
|GBPAUD
|-1.6K
|NAS100
|1.1M
|AUDUSD
|-663
|USDCHF
|700
|XAGUSD
|2K
|EURJPY
|264
|USDCAD
|874
|EURNZD
|-1.1K
|CHFJPY
|310
|NZDUSD
|-153
|NZDJPY
|-149
|EURCHF
|-541
|Tesla
|1.5K
|XAUEUR
|640
|EURCAD
|6
|UnitedHealth
|450
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +136.43 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +872.96 USD
最大连续亏损: -51.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 117
|
GOMarketsMU-Live
|2.60 × 10
|
FPMarketsSC-Live
|2.77 × 627
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.87 × 19309
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 861
|
XM.COM-MT5
|4.35 × 348
|
Darwinex-Live
|4.57 × 558
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.35 × 2284
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.40 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|5.67 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
Valutrades-Live
|6.50 × 10
