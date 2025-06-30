SinyallerBölümler
Roberto Alencar

C1signal

Roberto Alencar
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
36 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.69%)
En iyi işlem:
2.31 EUR
En kötü işlem:
-13.20 EUR
Brüt kâr:
44.72 EUR (7 156 pips)
Brüt zarar:
-35.98 EUR (4 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (18.51 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
18.51 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
79.86%
Maks. mevduat yükü:
1.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
30 (76.92%)
Satış işlemleri:
9 (23.08%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.22 EUR
Ortalama kâr:
1.24 EUR
Ortalama zarar:
-11.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.20 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.20 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.80 EUR
Maksimum:
18.76 EUR (4.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.22% (18.70 EUR)
Varlığa göre:
3.59% (16.07 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 11
AUDCHF 10
AUDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 3
GBPUSD 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 14
AUDCHF 4
AUDCAD 6
USDCHF -23
EURUSD 1
GBPUSD 5
GBPCHF 2
AUDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 2.6K
AUDCHF 410
AUDCAD 836
USDCHF -2K
EURUSD 170
GBPUSD 524
GBPCHF 164
AUDUSD 251
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.31 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.51 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.20 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
sinal do EA C1
İnceleme yok
2025.09.25 05:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 09:00
Share of trading days is too low
2025.07.01 09:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 01:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.30 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
