- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
36 (92.30%)
Loss Trade:
3 (7.69%)
Best Trade:
2.31 EUR
Worst Trade:
-13.20 EUR
Profitto lordo:
44.72 EUR (7 156 pips)
Perdita lorda:
-35.98 EUR (4 159 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (18.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.51 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
79.86%
Massimo carico di deposito:
1.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
30 (76.92%)
Short Trade:
9 (23.08%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.22 EUR
Profitto medio:
1.24 EUR
Perdita media:
-11.99 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-13.20 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.20 EUR (1)
Crescita mensile:
2.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.80 EUR
Massimale:
18.76 EUR (4.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.22% (18.70 EUR)
Per equità:
3.59% (16.07 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|14
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|6
|USDCHF
|-23
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|5
|GBPCHF
|2
|AUDUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|2.6K
|AUDCHF
|410
|AUDCAD
|836
|USDCHF
|-2K
|EURUSD
|170
|GBPUSD
|524
|GBPCHF
|164
|AUDUSD
|251
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.31 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.20 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
sinal do EA C1
Non ci sono recensioni
