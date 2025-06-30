SegnaliSezioni
C1signal
Roberto Alencar

C1signal

Roberto Alencar
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
36 (92.30%)
Loss Trade:
3 (7.69%)
Best Trade:
2.31 EUR
Worst Trade:
-13.20 EUR
Profitto lordo:
44.72 EUR (7 156 pips)
Perdita lorda:
-35.98 EUR (4 159 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (18.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.51 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
79.86%
Massimo carico di deposito:
1.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
30 (76.92%)
Short Trade:
9 (23.08%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.22 EUR
Profitto medio:
1.24 EUR
Perdita media:
-11.99 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-13.20 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.20 EUR (1)
Crescita mensile:
2.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.80 EUR
Massimale:
18.76 EUR (4.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.22% (18.70 EUR)
Per equità:
3.59% (16.07 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 11
AUDCHF 10
AUDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 3
GBPUSD 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 14
AUDCHF 4
AUDCAD 6
USDCHF -23
EURUSD 1
GBPUSD 5
GBPCHF 2
AUDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 2.6K
AUDCHF 410
AUDCAD 836
USDCHF -2K
EURUSD 170
GBPUSD 524
GBPCHF 164
AUDUSD 251
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.31 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.20 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
sinal do EA C1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 05:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 09:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 09:00
Share of trading days is too low
2025.07.01 09:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 01:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.30 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

