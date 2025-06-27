SinyallerBölümler
AUDCAD premium
Hoang Quoc Nam Nguyen

AUDCAD premium

Hoang Quoc Nam Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
Exness-Real18
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
22 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (8.33%)
En iyi işlem:
112.15 USD
En kötü işlem:
-59.47 USD
Brüt kâr:
1 290.40 USD (7 110 pips)
Brüt zarar:
-104.53 USD (691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (756.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
756.06 USD (10)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
83.30%
Maks. mevduat yükü:
3.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
19.94
Alış işlemleri:
14 (58.33%)
Satış işlemleri:
10 (41.67%)
Kâr faktörü:
12.34
Beklenen getiri:
49.41 USD
Ortalama kâr:
58.65 USD
Ortalama zarar:
-52.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-59.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.47 USD (1)
Aylık büyüme:
4.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
59.47 USD (1.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (59.47 USD)
Varlığa göre:
6.29% (273.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 6.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +112.15 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +756.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
