Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
33 (86.84%)
Transacciones Irrentables:
5 (13.16%)
Mejor transacción:
163.60 USD
Peor transacción:
-161.97 USD
Beneficio Bruto:
2 078.49 USD (10 915 pips)
Pérdidas Brutas:
-372.55 USD (1 766 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (756.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
756.06 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.78
Actividad comercial:
74.49%
Carga máxima del depósito:
5.10%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
10.53
Transacciones Largas:
23 (60.53%)
Transacciones Cortas:
15 (39.47%)
Factor de Beneficio:
5.58
Beneficio Esperado:
44.89 USD
Beneficio medio:
62.98 USD
Pérdidas medias:
-74.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-161.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-161.97 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
161.97 USD (3.05%)
Reducción relativa:
De balance:
3.44% (161.97 USD)
De fondos:
14.19% (667.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +163.60 USD
Peor transacción: -162 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +756.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -161.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
