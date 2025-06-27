- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
33 (86.84%)
Negociações com perda:
5 (13.16%)
Melhor negociação:
163.60 USD
Pior negociação:
-161.97 USD
Lucro bruto:
2 078.49 USD (10 915 pips)
Perda bruta:
-372.55 USD (1 766 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (756.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
756.06 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
74.49%
Depósito máximo carregado:
5.10%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
10.53
Negociações longas:
23 (60.53%)
Negociações curtas:
15 (39.47%)
Fator de lucro:
5.58
Valor esperado:
44.89 USD
Lucro médio:
62.98 USD
Perda média:
-74.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-161.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-161.97 USD (1)
Crescimento mensal:
5.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
161.97 USD (3.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.44% (161.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.19% (667.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +163.60 USD
Pior negociação: -162 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +756.06 USD
Máxima perda consecutiva: -161.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
28
100%
38
86%
74%
5.57
44.89
USD
USD
14%
1:400