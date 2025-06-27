- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
33 (86.84%)
Verlusttrades:
5 (13.16%)
Bester Trade:
163.60 USD
Schlechtester Trade:
-161.97 USD
Bruttoprofit:
2 078.49 USD (10 915 pips)
Bruttoverlust:
-372.55 USD (1 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (756.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
756.06 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
74.49%
Max deposit load:
5.10%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
10.53
Long-Positionen:
23 (60.53%)
Short-Positionen:
15 (39.47%)
Profit-Faktor:
5.58
Mathematische Gewinnerwartung:
44.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
62.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-161.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-161.97 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
161.97 USD (3.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.44% (161.97 USD)
Kapital:
14.19% (667.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +163.60 USD
Schlechtester Trade: -162 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +756.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
28
100%
38
86%
74%
5.57
44.89
USD
USD
14%
1:400