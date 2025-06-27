SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AUDCAD premium
Hoang Quoc Nam Nguyen

AUDCAD premium

Hoang Quoc Nam Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
Exness-Real18
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
33 (86.84%)
Verlusttrades:
5 (13.16%)
Bester Trade:
163.60 USD
Schlechtester Trade:
-161.97 USD
Bruttoprofit:
2 078.49 USD (10 915 pips)
Bruttoverlust:
-372.55 USD (1 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (756.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
756.06 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
74.49%
Max deposit load:
5.10%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
10.53
Long-Positionen:
23 (60.53%)
Short-Positionen:
15 (39.47%)
Profit-Faktor:
5.58
Mathematische Gewinnerwartung:
44.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
62.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-161.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-161.97 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
161.97 USD (3.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.44% (161.97 USD)
Kapital:
14.19% (667.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +163.60 USD
Schlechtester Trade: -162 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +756.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.21 09:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 21:05
No swaps are charged
2025.08.22 21:05
No swaps are charged
2025.08.21 13:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AUDCAD premium
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
4.3K
USD
28
100%
38
86%
74%
5.57
44.89
USD
14%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.