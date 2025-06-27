- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
22 (91.66%)
Loss Trade:
2 (8.33%)
Best Trade:
112.15 USD
Worst Trade:
-59.47 USD
Profitto lordo:
1 290.40 USD (7 110 pips)
Perdita lorda:
-104.53 USD (691 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (756.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
756.06 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
83.30%
Massimo carico di deposito:
3.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
19.94
Long Trade:
14 (58.33%)
Short Trade:
10 (41.67%)
Fattore di profitto:
12.34
Profitto previsto:
49.41 USD
Profitto medio:
58.65 USD
Perdita media:
-52.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-59.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.47 USD (1)
Crescita mensile:
4.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
59.47 USD (1.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (59.47 USD)
Per equità:
6.29% (273.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|6.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.15 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +756.06 USD
Massima perdita consecutiva: -59.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
18
100%
24
91%
83%
12.34
49.41
USD
USD
6%
1:400